Эюпспор - Галатасарай 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эюпспор - Галатасарай, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эюпспор
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|27.04.2025
|Турция — Суперлига
|33-й тур
|1 : 5
|01.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|2 : 2
|31.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|0 : 0
|25.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|2 : 1
|10.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 4
|24.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|2 : 1
|30.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 4
|15.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|3 : 0
|08.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 3
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Гёзтепе
|4
|8
| 4
Лига конференций
|Коньяспор
|3
|7
|5
|Фенербахче
|3
|7
|6
|Самсунспор
|3
|7
|7
|Антальяспор
|4
|6
|8
|Газиантеп
|4
|6
|9
|Эюпспор
|4
|4
|10
|Аланьяспор
|3
|4
|11
|Бешикташ
|2
|3
|12
|Фатих Карагюмрюк
|3
|3
|13
|Истанбул Башакшехир
|2
|2
|14
|Кайсериспор
|3
|2
|15
|Коджаэлиспор
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Ризеспор
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Касымпаша
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Генчлербирлиги
|4
|0