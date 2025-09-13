05:48 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Свернуть список

Эюпспор - Галатасарай 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 5-й тур
Эюпспор
Галатасарай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эюпспор - Галатасарай, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эюпспор
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
27.04.2025 Турция — Суперлига 33-й тур Эюпспор1 : 5Галатасарай
01.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Галатасарай2 : 2Эюпспор
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 0 : 0Эюпспор
25.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур Эюпспор2 : 1
17.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур 2 : 1Эюпспор
10.08.2025 Турция — Суперлига 1-й тур Эюпспор1 : 4
24.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур Эюпспор2 : 1
30.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Галатасарай3 : 1
24.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 4Галатасарай
15.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур Галатасарай3 : 0
08.08.2025 Турция — Суперлига 1-й тур 0 : 3Галатасарай
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Галатасарай2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай412
2
Лига чемпионов
Трабзонспор410
3
Лига Европы
Гёзтепе48
4
Лига конференций
Коньяспор37
5 Фенербахче37
6 Самсунспор37
7 Антальяспор46
8 Газиантеп46
9 Эюпспор44
10 Аланьяспор34
11 Бешикташ23
12 Фатих Карагюмрюк33
13 Истанбул Башакшехир22
14 Кайсериспор32
15 Коджаэлиспор41
16
Зона вылета
Ризеспор31
17
Зона вылета
Касымпаша30
18
Зона вылета
Генчлербирлиги40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close