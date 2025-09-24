Атлетико - Райо Вальекано 24 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-09-2025 21:30
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
24 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Райо Вальекано, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|22
|нп
|Джакомо Распадори
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|22
|зщ
|Луис Эспино
|6
|пз
|Пате Сисс
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|4
|пз
|Педро Диас
|23
|пз
|Оскар Мартин
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|10
|нп
|Серхио Камельо
|7
|нп
|Иси Паласон
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Иньиго Перес
История личных встреч
|24.04.2025
|Испания — Примера
|33-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|31.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 1
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 7
|09.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 2
|18.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 0
|16.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|25.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 0
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Эльче
|5
|9
|7
|Бетис
|6
|9
|8
|Хетафе
|5
|9
|9
|Севилья
|5
|7
|10
|Валенсия
|5
|7
|11
|Алавес
|5
|7
|12
|Атлетико М
|5
|6
|13
|Осасуна
|5
|6
|14
|Райо Вальекано
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Леванте
|5
|4
|17
|Овьедо
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|5
|1