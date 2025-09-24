01:33 ()
Атлетико - Райо Вальекано 24 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-09-2025 21:30
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
24 Сентября 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Атлетико М
Райо Вальекано

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Райо Вальекано, которое состоится 24 Сентября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Райо Вальекано
Мадрид
13 Словения вр Ян Облак
24 Испания зщ Робен Ле Норман
15 Франция зщ Клеман Лангле
17 Словакия зщ Давид Ганцко
14 Испания пз Маркос Льоренте
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Пабло Барриос
23 Аргентина пз Николас Гонсалес
20 Аргентина нп Джулиано Симеоне
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
22 Италия нп Джакомо Распадори
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
22 Уругвай зщ Луис Эспино
6 Сенегал пз Пате Сисс
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
4 Испания пз Педро Диас
23 Испания пз Оскар Мартин
18 Испания нп Альваро Гарсия
10 Испания нп Серхио Камельо
7 Испания нп Иси Паласон
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
24.04.2025 Испания — Примера 33-й тур Атлетико М3 : 0Райо Вальекано
22.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Райо Вальекано1 : 1Атлетико М
31.01.2024 Испания - Примера 20-й тур Атлетико М2 : 1Райо Вальекано
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Райо Вальекано0 : 7Атлетико М
09.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Райо Вальекано1 : 2Атлетико М
18.10.2022 Испания - Примера 10-й тур Атлетико М1 : 1Райо Вальекано
19.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Райо Вальекано0 : 1Атлетико М
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Атлетико М2 : 0Райо Вальекано
16.02.2019 Испания - Примера 24-й тур Райо Вальекано0 : 1Атлетико М
25.08.2018 Испания - Примера 2-й тур Атлетико М1 : 0Райо Вальекано
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 1 : 1Атлетико М
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 3 : 2Атлетико М
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Атлетико М2 : 0
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 1Атлетико М
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Атлетико М1 : 1
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Райо Вальекано1 : 1
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 2 : 0Райо Вальекано
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Райо Вальекано1 : 1
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Райо Вальекано4 : 0
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид515
2
Лига чемпионов
Барселона513
3
Лига чемпионов
Вильярреал510
4
Лига чемпионов
Эспаньол510
5
Лига Европы
Атлетик Б59
6
Лига конференций
Эльче59
7 Бетис69
8 Хетафе59
9 Севилья57
10 Валенсия57
11 Алавес57
12 Атлетико М56
13 Осасуна56
14 Райо Вальекано55
15 Сельта65
16 Леванте54
17 Овьедо53
18
Зона вылета
Реал Сосьедад52
19
Зона вылета
Мальорка52
20
Зона вылета
Жирона51

