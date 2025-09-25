Осасуна - Эльче 25 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-09-2025 19:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
25 Сентября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Эльче, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Эльче
Эльче
|1
|вр
|Серхио Эррера
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|3
|зщ
|Хуан Крус
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|23
|пз
|Абель Бретонес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|2
|нп
|Икер Бенито
|17
|нп
|Анте Будимир
|21
|нп
|Виктор Муньос
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|6
|зщ
|Педро Бигас
|14
|пз
|Алейс Фебас
|8
|пз
|Марк Агуадо
|5
|пз
|Федерико Редондо
|11
|нп
|Херман Валера
|9
|нп
|Андре Силва
|10
|нп
|Рафаэль Мир
Главные тренеры
|Алессио Лиши
|Эдер Сарабия
История личных встреч
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 1
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|29.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|18.04.2021
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|22.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 2
|22.04.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|1 : 2
|26.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|1 : 1
|10.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|0 : 0
|08.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 12-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|19.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|12.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Эльче
|5
|9
|7
|Бетис
|6
|9
|8
|Хетафе
|5
|9
|9
|Валенсия
|6
|8
|10
|Севилья
|6
|7
|11
|Алавес
|5
|7
|12
|Атлетико М
|5
|6
|13
|Осасуна
|5
|6
|14
|Райо Вальекано
|5
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Леванте
|6
|4
|17
|Овьедо
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Жирона
|6
|2