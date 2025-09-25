01:40 ()
Осасуна - Эльче 25 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-09-2025 19:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
25 Сентября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 6-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Осасуна
Эльче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Эльче, которое состоится 25 Сентября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Эльче
Эльче
1 Испания вр Серхио Эррера
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
24 Испания зщ Алехандро Катена
3 Испания зщ Хуан Крус
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
23 Испания пз Абель Бретонес
14 Испания пз Рубен Гарсия
2 Испания нп Икер Бенито
17 Хорватия нп Анте Будимир
21 Испания нп Виктор Муньос
13 Испания вр Иньяки Пенья
15 Испания зщ Альваро Нуньес
23 Испания зщ Виктор Чуст
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
6 Испания зщ Педро Бигас
14 Испания пз Алейс Фебас
8 Испания пз Марк Агуадо
5 Аргентина пз Федерико Редондо
11 Испания нп Херман Валера
9 Португалия нп Андре Силва
10 Испания нп Рафаэль Мир
Главные тренеры
Италия Алессио Лиши
Испания Эдер Сарабия
История личных встреч
08.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Осасуна2 : 1Эльче
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Эльче1 : 1Осасуна
01.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Эльче1 : 1Осасуна
29.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Осасуна1 : 1Эльче
18.04.2021 Испания - Примера 33-й тур Осасуна2 : 0Эльче
22.12.2020 Испания - Примера 15-й тур Эльче2 : 2Осасуна
22.04.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 35-й тур Эльче1 : 2Осасуна
26.08.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 2-й тур Осасуна1 : 1Эльче
10.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 33-й тур Осасуна0 : 0Эльче
08.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 12-й тур Эльче2 : 1Осасуна
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 2 : 1Осасуна
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Осасуна2 : 0
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 0Осасуна
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Осасуна1 : 0
19.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 0Осасуна
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Эльче1 : 0
12.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 2 : 2Эльче
29.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Эльче2 : 0
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 1Эльче
18.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Эльче1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид618
2
Лига чемпионов
Барселона513
3
Лига чемпионов
Вильярреал613
4
Лига чемпионов
Эспаньол611
5
Лига Европы
Атлетик Б610
6
Лига конференций
Эльче59
7 Бетис69
8 Хетафе59
9 Валенсия68
10 Севилья67
11 Алавес57
12 Атлетико М56
13 Осасуна56
14 Райо Вальекано55
15 Сельта65
16 Леванте64
17 Овьедо53
18
Зона вылета
Реал Сосьедад52
19
Зона вылета
Мальорка52
20
Зона вылета
Жирона62

