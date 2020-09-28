Брага - Насьонал 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 19:00
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
28 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Насьонал, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Насьонал
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|10
|пз
|Родриго Саласар
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|77
|нп
|Габри Мартинес
|39
|нп
|Фран Наварро
|21
|нп
|Рикарду Орта
|37
|вр
|Лукас
|2
|зщ
|Жоау Аурелиу
|34
|зщ
|Leonardo Santos
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|15
|пз
|Чиеб Лабиди
|18
|пз
|Andre Sousa
|28
|пз
|Лизиеро
|11
|нп
|Paulinho
|9
|нп
|Хесус Рамирес
|99
|нп
|Pablo Ruan
Главные тренеры
|Карлос Висенс
История личных встреч
|21.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|20.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|25.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|12.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 5
|28.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|18.01.2019
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 3
|30.10.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|5 : 0
|12.08.2018
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 2
|14.05.2017
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|4 : 0
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|28.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|5 : 1
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 4
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|7
|17
| 3
Лига Европы
|Спортинг
|6
|15
| 4
Лига конференций
|Морейренсе
|7
|15
|5
|Жил Висенте
|7
|13
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|9
|8
|Арока
|6
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|6
|8
|10
|Санта-Клара
|7
|8
|11
|Каза Пия
|7
|7
|12
|Эшторил
|6
|5
|13
|Тондела
|7
|5
|14
|Алверка
|6
|4
|15
|Насьонал
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|6
|4
| 18
Зона вылета
|АВС
|6
|1