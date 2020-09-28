22:51 ()
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Брага - Насьонал 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 19:00
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
28 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Брага
Насьонал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Насьонал, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Насьонал
Фуншал
1 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
4 Мали зщ Сику Ньякате
5 Португалия зщ Леонарду Лелу
10 Уругвай пз Родриго Саласар
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
77 Испания нп Габри Мартинес
39 Испания нп Фран Наварро
21 Португалия нп Рикарду Орта
37 Бразилия вр Лукас
2 Португалия зщ Жоау Аурелиу
34 Бразилия зщ Leonardo Santos
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
15 Тунис пз Чиеб Лабиди
18 Португалия пз Andre Sousa
28 Бразилия пз Лизиеро
11 Бразилия нп Paulinho
9 Венесуэла нп Хесус Рамирес
99 Бразилия нп Pablo Ruan
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
История личных встреч
21.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Брага1 : 0Насьонал
20.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Насьонал0 : 3Брага
25.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Брага2 : 2Насьонал
12.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Насьонал0 : 5Брага
28.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Насьонал1 : 2Брага
17.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Брага2 : 1Насьонал
18.01.2019 Португалия - Примейра 18-й тур Насьонал0 : 3Брага
30.10.2018 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Брага5 : 0Насьонал
12.08.2018 Португалия - Примейра 1-й тур Брага4 : 2Насьонал
14.05.2017 Португалия - Примейра 33-й тур Брага4 : 0Насьонал
24.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Брага1 : 0
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 1Брага
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Брага0 : 1
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 2 : 2Брага
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Брага5 : 1
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Насьонал1 : 2
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 0Насьонал
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 2Насьонал
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Насьонал1 : 4
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 1Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Бенфика717
3
Лига Европы
Спортинг615
4
Лига конференций
Морейренсе715
5 Жил Висенте713
6 Фамаликан611
7 Брага69
8 Арока68
9 Витория Гимарайнш68
10 Санта-Клара78
11 Каза Пия77
12 Эшторил65
13 Тондела75
14 Алверка64
15 Насьонал64
16
Стыковая зона
Эштрела64
17
Зона вылета
Риу Аве64
18
Зона вылета
АВС61

Отзывы и комментарии к матчу

