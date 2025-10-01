01:26 ()
Барселона - ПСЖ 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 21:00
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
01 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Барселона
ПСЖ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - ПСЖ, которое состоится 01 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
21НидерландыпзФренки де Йонг
8Испанияпз Педри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
7ИспанияпзФерран Торрес
9ПольшанпРоберт Левандовски
30ФранцияврЛюка Шевалье
2МароккозщАшраф Хакими
6УкраиназщИлья Забарный
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
87ПортугалияпзЖоау Невеш
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
29ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
16.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчБарселона1 : 4ПСЖ
10.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчПСЖ2 : 3Барселона
10.03.2021Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчПСЖ1 : 1Барселона
16.02.2021Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБарселона1 : 4ПСЖ
08.03.2017Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБарселона6 : 1ПСЖ
14.02.2017Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчПСЖ4 : 0Барселона
21.04.2015Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчБарселона2 : 0ПСЖ
15.04.2015Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчПСЖ1 : 3Барселона
10.12.2014Лига чемпионовГруппа F. 6-й турБарселона3 : 1ПСЖ
30.09.2014Лига чемпионовГруппа F. 2-й турПСЖ3 : 2Барселона
28.09.2025Испания — Примера7-й турБарселона2 : 1
25.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 3Барселона
21.09.2025Испания — Примера5-й турБарселона3 : 0
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 2Барселона
14.09.2025Испания — Примера4-й турБарселона6 : 0
27.09.2025Франция — Лига 16-й турПСЖ2 : 0
22.09.2025Франция — Лига 15-й тур1 : 0ПСЖ
17.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турПСЖ4 : 0
14.09.2025Франция — Лига 14-й турПСЖ2 : 0
30.08.2025Франция — Лига 13-й тур3 : 6ПСЖ
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Реал Мадрид26
2
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
3
1/8 финала
ПСЖ13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Брюгге23
6
1/8 финала
Юнион13
7
1/8 финала
Бавария13
8
1/8 финала
Интер М13
9
Плей-офф
Арсенал13
10
Плей-офф
Манчестер Сити13
11
Плей-офф
Карабах13
12
Плей-офф
Ливерпуль13
13
Плей-офф
Барселона13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Аталанта23
16
Плей-офф
Боруссия Д11
17
Плей-офф
Ювентус11
18
Плей-офф
Будё-Глимт11
19
Плей-офф
Байер11
20
Плей-офф
Копенгаген11
21
Плей-офф
Славия П11
22
Плей-офф
Пафос11
23
Плей-офф
Олимпиакос11
24
Плей-офф
Атлетико М10
25 Бенфика10
26 Марсель10
27 Ньюкасл Юнайтед10
28 Вильярреал10
29 Челси10
30 ПСВ Эйндховен10
31 Атлетик Б10
32 Аякс10
33 Наполи10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Кайрат20

