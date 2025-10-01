Барселона - ПСЖ 01 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-10-2025 21:00
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
01 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - ПСЖ, которое состоится 01 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|7
|пз
|Ферран Торрес
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|6
|зщ
|Илья Забарный
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Луис Энрике
История личных встреч
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 4
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|10.03.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|16.02.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 4
|08.03.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|6 : 1
|14.02.2017
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|21.04.2015
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|15.04.2015
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 3
|10.12.2014
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|3 : 1
|30.09.2014
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|3 : 2
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 3
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|6 : 0
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|22.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|17.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 6
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Брюгге
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 24
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
|25
|Бенфика
|1
|0
|26
|Марсель
|1
|0
|27
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|28
|Вильярреал
|1
|0
|29
|Челси
|1
|0
|30
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|31
|Атлетик Б
|1
|0
|32
|Аякс
|1
|0
|33
|Наполи
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Кайрат
|2
|0