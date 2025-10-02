00:33 ()
Динамо Мх - Ростов 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 18:30
02 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур
Динамо Мх
Ростов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Ростов, которое состоится 02 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Ростов1 : 3Динамо Мх
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов2 : 1Динамо Мх
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Динамо Мх1 : 1Ростов
22.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов0 : 0Динамо Мх
03.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ростов3 : 1Динамо Мх
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов2 : 1Динамо Мх
28.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо Мх0 : 0
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Динамо Мх1 : 1
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур 1 : 2Динамо Мх
12.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 0Динамо Мх
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Динамо Мх1 : 0
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Ростов0 : 0
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 0 : 6Ростов
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Ростов
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур Ростов1 : 0
18.09.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур 1 : 2Ростов
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Динамо» (Махачкала) — «Ростов». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Динамо М58
3 Крылья Советов46
4 Сочи42
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх411
2 Спартак М47
3 Пари Нижний Новгород43
4 Ростов43
Группа D
КомандаИО
1 Локомотив М49
2 ЦСКА48
3 Акрон45
4 Балтика42

