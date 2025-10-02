Динамо Мх - Ростов 02 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-10-2025 18:30
02 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Ростов, которое состоится 02 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Джонатан Альба
История личных встреч
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|03.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|12.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 6
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|1 : 0
|18.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Динамо» (Махачкала) — «Ростов». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Динамо М
|5
|8
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Сочи
|4
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|4
|11
|2
|Спартак М
|4
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|4
|3
|4
|Ростов
|4
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|9
|2
|ЦСКА
|4
|8
|3
|Акрон
|4
|5
|4
|Балтика
|4
|2