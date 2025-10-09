21:54 ()
Мальта - Нидерланды 09 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-10-2025 20:45
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
09 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 7-й тур
Мальта
Нидерланды

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Нидерланды, которое состоится 09 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальта
Нидерланды
Главные тренеры
ИталияЭмилио Де Лео
НидерландыРональд Куман
История личных встреч
10.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа G. 4-й турНидерланды8 : 0Мальта
09.09.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиМальта3 : 1
04.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа G. 5-й тур1 : 1Мальта
10.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа G. 4-й турНидерланды8 : 0Мальта
07.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа G. 3-й турМальта0 : 0
24.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа G. 2-й тур2 : 0Мальта
07.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа G. 6-й тур2 : 3Нидерланды
04.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа G. 5-й турНидерланды1 : 1
10.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа G. 4-й турНидерланды8 : 0Мальта
07.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа G. 3-й тур0 : 2Нидерланды
23.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 2-й матч3 : 3 5 : 4Нидерланды
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария26
2
Плей-офф
Косово23
3 Швеция21
4 Словения21
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания24
2
Плей-офф
Шотландия24
3 Греция23
4 Беларусь20
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция26
2
Плей-офф
Исландия23
3 Украина21
4 Азербайджан21
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия57
4 Литва53
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина512
2
Плей-офф
Австрия412
3 Румыния57
4 Кипр54
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан53
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия54
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия412
2
Плей-офф
Чехия512
3 Фарерские острова56
4 Черногория56
5 Гибралтар50

