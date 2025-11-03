Арарат - Урарту 03 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-11-2025 17:00
03 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - Урарту, которое состоится 03 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арарат
Ереван
Урарту
Ереван
История личных встреч
|19.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 6
|24.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|26.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|24.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|03.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|29.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|06.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|27.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|28.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|19.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 6
|24.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|5 : 0
|18.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|26.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|19.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|11
|27
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|11
|25
| 3
Лига конференций
|Пюник
|11
|22
|4
|Урарту
|11
|21
|5
|Ноа
|11
|21
|6
|Ван
|12
|14
|7
|БКМА
|11
|11
|8
|Гандзасар
|11
|6
|9
|Ширак
|12
|6
| 10
Зона вылета
|Арарат
|11
|2