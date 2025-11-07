01:10 ()
Уотфорд - Бристоль Сити 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 22:00
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
07 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Уотфорд
Бристоль Сити

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Бристоль Сити, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Испания Хави Грасия
Австрия Герхард Штрубер
История личных встреч
05.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Бристоль Сити2 : 1Уотфорд
26.11.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Уотфорд1 : 0Бристоль Сити
20.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Бристоль Сити1 : 1Уотфорд
26.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Уотфорд1 : 4Бристоль Сити
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Уотфорд2 : 0Бристоль Сити
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Бристоль Сити0 : 0Уотфорд
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Уотфорд6 : 0Бристоль Сити
25.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Бристоль Сити0 : 0Уотфорд
06.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Уотфорд3 : 0Бристоль Сити
22.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Уотфорд2 : 3Бристоль Сити
04.11.2025 Англия — Чемпионшип 14-й тур 1 : 1Уотфорд
01.11.2025 Англия — Чемпионшип 13-й тур Уотфорд3 : 0
25.10.2025 Англия — Чемпионшип 12-й тур 3 : 1Уотфорд
22.10.2025 Англия — Чемпионшип 11-й тур Уотфорд2 : 1
18.10.2025 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 0Уотфорд
04.11.2025 Англия — Чемпионшип 14-й тур Бристоль Сити0 : 1
01.11.2025 Англия — Чемпионшип 13-й тур 5 : 1Бристоль Сити
25.10.2025 Англия — Чемпионшип 12-й тур Бристоль Сити1 : 0
21.10.2025 Англия — Чемпионшип 11-й тур Бристоль Сити3 : 1
18.10.2025 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 1Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити1431
2
Повышение
Сток Сити1427
3
Плей-офф за повышение
Мидлсбро1426
4
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд1425
5
Плей-офф за повышение
Миллуолл1424
6
Плей-офф за повышение
Чарльтон Атлетик1423
7 Бристоль Сити1422
8 Халл Сити1422
9 Бирмингем Сити1421
10 Ипсвич Таун1320
11 Дерби Каунти1420
12 Уотфорд1419
13 Лестер Сити1418
14 Рексем1418
15 Вест Бромвич Альбион1418
16 Куинз Парк Рейнджерс1418
17 Суонси Сити1417
18 Блэкберн Роверс1316
19 Саутгемптон1415
20 Портсмут1414
21 Оксфорд Юнайтед1413
22
Зона вылета
Норвич Сити149
23
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед149
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей14-4

