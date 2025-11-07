Уотфорд - Бристоль Сити 07 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-11-2025 22:00
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
07 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 15-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Бристоль Сити, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
|Хави Грасия
|Герхард Штрубер
История личных встреч
|05.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 1
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 0
|20.01.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 4
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|2 : 0
|12.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 0
|13.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|6 : 0
|25.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 0
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 0
|22.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3
|04.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|3 : 0
|25.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|3 : 1
|22.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 0
|04.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|5 : 1
|25.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|1 : 0
|21.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|3 : 1
|18.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|14
|31
| 2
Повышение
|Сток Сити
|14
|27
| 3
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|14
|26
| 4
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|14
|25
| 5
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|14
|24
| 6
Плей-офф за повышение
|Чарльтон Атлетик
|14
|23
|7
|Бристоль Сити
|14
|22
|8
|Халл Сити
|14
|22
|9
|Бирмингем Сити
|14
|21
|10
|Ипсвич Таун
|13
|20
|11
|Дерби Каунти
|14
|20
|12
|Уотфорд
|14
|19
|13
|Лестер Сити
|14
|18
|14
|Рексем
|14
|18
|15
|Вест Бромвич Альбион
|14
|18
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|14
|18
|17
|Суонси Сити
|14
|17
|18
|Блэкберн Роверс
|13
|16
|19
|Саутгемптон
|14
|15
|20
|Портсмут
|14
|14
|21
|Оксфорд Юнайтед
|14
|13
| 22
Зона вылета
|Норвич Сити
|14
|9
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|14
|9
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|14
|-4