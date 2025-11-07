Динамо Др - Нюрнберг 07 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-11-2025 19:30
Стадион: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066
07 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Др - Нюрнберг, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Др
Дрезден
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
|20.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|20.12.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 0
|27.07.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|31.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|22.10.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|29.01.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|06.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 3
|26.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 3
|28.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|11
|26
| 2
Повышение
|Шальке-04
|11
|24
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|11
|23
|4
|Ганновер-96
|11
|21
|5
|Карлсруэ
|11
|21
|6
|Кайзерслаутерн
|11
|20
|7
|Дармштадт 98
|11
|19
|8
|Герта
|11
|17
|9
|Арминия
|11
|14
|10
|Пройссен Мюнстер
|11
|14
|11
|Хольштайн
|11
|12
|12
|Нюрнберг
|11
|12
|13
|Фортуна
|11
|11
|14
|Бохум
|11
|10
|15
|Айнтрахт Б
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Гройтер Фюрт
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Динамо Др
|11
|7
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|11
|7