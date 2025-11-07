01:10 ()
Свернуть список

Динамо Др - Нюрнберг 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 19:30
Стадион: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия), вместимость: 32066
07 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур
Динамо Др
Нюрнберг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Др - Нюрнберг, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Рудольф Харбиг (Дрезден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Др
Дрезден
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
20.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Нюрнберг1 : 1Динамо Др
17.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Динамо Др0 : 1Нюрнберг
20.12.2019 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Нюрнберг2 : 0Динамо Др
27.07.2019 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Динамо Др0 : 1Нюрнберг
31.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Динамо Др1 : 1Нюрнберг
22.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Нюрнберг2 : 1Динамо Др
29.01.2017 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Нюрнберг1 : 2Динамо Др
06.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Динамо Др1 : 1Нюрнберг
01.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 0Динамо Др
25.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Динамо Др1 : 2
18.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 2 : 2Динамо Др
04.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Динамо Др3 : 3
26.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 2 : 0Динамо Др
01.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Нюрнберг2 : 1
26.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 1Нюрнберг
19.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Нюрнберг1 : 1
03.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 3Нюрнберг
28.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Нюрнберг0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071126
2
Повышение
Шальке-041124
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1123
4 Ганновер-961121
5 Карлсруэ1121
6 Кайзерслаутерн1120
7 Дармштадт 981119
8 Герта1117
9 Арминия1114
10 Пройссен Мюнстер1114
11 Хольштайн1112
12 Нюрнберг1112
13 Фортуна1111
14 Бохум1110
15 Айнтрахт Б1110
16
Стыковая зона
Гройтер Фюрт1110
17
Зона вылета
Динамо Др117
18
Зона вылета
Магдебург117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close