Эпицентр - Оболонь-Бровар 07 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 07-11-2025 15:30
07 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Оболонь-Бровар, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Оболонь-Бровар
Киев
История личных встреч
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 3
|24.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|03.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|31.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 4
|17.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|11
|24
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|11
|20
| 3
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|11
|20
|4
|Полесье
|11
|20
|5
|Кривбасс
|11
|20
|6
|Металлист 1925
|11
|17
|7
|Колос
|11
|16
|8
|Заря
|11
|16
|9
|Карпаты
|11
|15
|10
|Кудровка
|11
|14
|11
|Верес
|11
|13
|12
|Оболонь-Бровар
|11
|13
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|11
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Рух В
|11
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|11
|6