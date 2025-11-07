01:11 ()
Эпицентр - Оболонь-Бровар 07 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 07-11-2025 15:30
07 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 12-й тур
Эпицентр
Оболонь-Бровар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эпицентр - Оболонь-Бровар, которое состоится 07 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эпицентр
Дунаевцы
Оболонь-Бровар
Киев
История личных встреч
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Эпицентр2 : 3
24.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Эпицентр
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Эпицентр
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Эпицентр1 : 2
26.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Эпицентр
31.10.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Оболонь-Бровар
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Оболонь-Бровар0 : 4
17.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Оболонь-Бровар1 : 1
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Оболонь-Бровар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1124
2
Лига конференций
Динамо К1120
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1120
4 Полесье1120
5 Кривбасс1120
6 Металлист 19251117
7 Колос1116
8 Заря1116
9 Карпаты1115
10 Кудровка1114
11 Верес1113
12 Оболонь-Бровар1113
13
Стыковая зона
Эпицентр119
14
Стыковая зона
Александрия119
15
Зона вылета
Рух В117
16
Зона вылета
Полтава116

Отзывы и комментарии к матчу

