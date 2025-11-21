03:25 ()
Арарат - Арарат-Армения 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 15:00
21 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 14-й тур
Арарат
Арарат-Армения

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - Арарат-Армения, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат
Ереван
Арарат-Армения
Ереван
История личных встреч
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Арарат-Армения4 : 2Арарат
28.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Арарат-Армения6 : 0Арарат
10.11.2024 Армения — Премьер-лига 16-й тур Арарат0 : 0Арарат-Армения
18.10.2024 Армения — Премьер-лига 11-й тур Арарат-Армения3 : 2Арарат
12.04.2024 Армения - Премьер-лига 28-й тур Арарат-Армения2 : 1Арарат
05.12.2023 Армения - Премьер-лига 19-й тур Арарат0 : 1Арарат-Армения
29.09.2023 Армения - Премьер-лига 10-й тур Арарат-Армения2 : 1Арарат
30.07.2023 Армения - Премьер-лига 1-й тур Арарат1 : 3Арарат-Армения
03.05.2023 Армения - Премьер-лига 30-й тур Арарат-Армения2 : 1Арарат
27.02.2023 Армения - Премьер-лига 21-й тур Арарат1 : 3Арарат-Армения
09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Арарат0 : 0
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Арарат0 : 1
27.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Арарат0 : 3
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 4 : 0Арарат
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Арарат2 : 2
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Арарат-Армения1 : 1
01.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Арарат-Армения
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Арарат-Армения2 : 1
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Арарат-Армения
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Арарат-Армения1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1228
2
Лига конференций
Алашкерт1328
3
Лига конференций
Урарту1325
4 Пюник1122
5 Ноа1121
6 Ван1317
7 БКМА1211
8 Гандзасар139
9 Ширак137
10
Зона вылета
Арарат133

