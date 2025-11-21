Арарат - Арарат-Армения 21 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-11-2025 15:00
21 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 14-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - Арарат-Армения, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арарат
Ереван
Арарат-Армения
Ереван
История личных встреч
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 2
|28.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|10.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|18.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|12.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|05.12.2023
|Армения - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|29.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Армения - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|03.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|27.02.2023
|Армения - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 3
|09.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|03.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|25.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|12
|28
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|13
|28
| 3
Лига конференций
|Урарту
|13
|25
|4
|Пюник
|11
|22
|5
|Ноа
|11
|21
|6
|Ван
|13
|17
|7
|БКМА
|12
|11
|8
|Гандзасар
|13
|9
|9
|Ширак
|13
|7
| 10
Зона вылета
|Арарат
|13
|3