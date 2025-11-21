03:25 ()
Бохум - Динамо Др 21 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-11-2025 19:30
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
21 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур
Бохум
Динамо Др

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Динамо Др, которое состоится 21 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Динамо Др
Дрезден
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
22.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Динамо Др1 : 2Бохум
15.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Бохум2 : 2Динамо Др
03.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Динамо Др2 : 2Бохум
25.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Бохум0 : 1Динамо Др
04.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Динамо Др2 : 0Бохум
27.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Бохум3 : 2Динамо Др
28.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Бохум4 : 2Динамо Др
26.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Динамо Др2 : 2Бохум
28.10.2014 Кубок Германии 2-й раунд Динамо Др2 : 1 ДВБохум
09.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 2Бохум
02.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Бохум2 : 0
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 0 : 1Бохум
25.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 1Бохум
18.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Бохум3 : 2
07.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Динамо Др1 : 2
01.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 0Динамо Др
25.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Динамо Др1 : 2
18.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 2 : 2Динамо Др
04.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Динамо Др3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071229
2
Повышение
Шальке-041227
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1223
4 Дармштадт 981222
5 Ганновер-961221
6 Карлсруэ1221
7 Кайзерслаутерн1220
8 Герта1220
9 Арминия1217
10 Хольштайн1215
11 Нюрнберг1215
12 Пройссен Мюнстер1214
13 Бохум1213
14 Гройтер Фюрт1213
15 Фортуна1211
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б1210
17
Зона вылета
Динамо Др127
18
Зона вылета
Магдебург127

Отзывы и комментарии к матчу

