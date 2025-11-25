22:32 ()
Челси - Барселона 25 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-11-2025 22:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
25 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Челси
Барселона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Барселона, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Барселона
Барселона, Испания
1ИспанияврРоберт Санчес
24АнглиязщРис Джеймс
3ИспаниязщМарк Кукурелья
23АнглиязщТрево Чалоба
4АнглиязщТосин Адарабиойо
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
7ПортугалияпзПедру Нету
49АргентинапзАлехандро Гарначо
20БразилиянпЖоао Педро
9АнглиянпЛиам Делап
13ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
21НидерландыпзФренки де Йонг
17ИспанияпзМарк Касадо
10ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
23.07.2019Товарищеские матчи (клубы) - 2019Июль 2019Барселона1 : 2Челси
14.03.2018Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБарселона3 : 0Челси
20.02.2018Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчЧелси1 : 1Барселона
29.07.2015Международный кубок чемпионов - 2015Северная АмерикаЧелси2 : 2 4 : 2Барселона
24.04.2012Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчБарселона2 : 2Челси
18.04.2012Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчЧелси1 : 0Барселона
06.05.2009Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчЧелси1 : 1Барселона
28.04.2009Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчБарселона0 : 0Челси
31.10.2006Лига чемпионовГруппа A. 4-й турБарселона2 : 2Челси
18.10.2006Лига чемпионовГруппа A. 3-й турЧелси1 : 0Барселона
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур0 : 2Челси
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турЧелси3 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 2Челси
01.11.2025Англия — Премьер-лига10-й тур0 : 1Челси
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финала3 : 4Челси
22.11.2025Испания — Примера13-й турБарселона4 : 0
09.11.2025Испания — Примера12-й тур2 : 4Барселона
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур3 : 3Барселона
02.11.2025Испания — Примера11-й турБарселона3 : 1
26.10.2025Испания — Примера10-й тур2 : 1Барселона
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Челси» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай49
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
19
Плей-офф
Монако45
20
Плей-офф
Пафос45
21
Плей-офф
Байер45
22
Плей-офф
Брюгге44
23
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
24
Плей-офф
Наполи44
25 Марсель43
26 Ювентус43
27 Атлетик Б43
28 Юнион43
29 Будё-Глимт42
30 Славия П42
31 Олимпиакос42
32 Вильярреал41
33 Копенгаген41
34 Кайрат41
35 Бенфика40
36 Аякс40

