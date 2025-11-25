Пюник - Арарат-Армения 25 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-11-2025 16:00
25 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Арарат-Армения, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пюник
Ереван
Арарат-Армения
Ереван
История личных встреч
|28.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|01.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|23.02.2024
|Армения - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|20.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|23.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|27.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|05.12.2022
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|10.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|21.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|25.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|5 : 1
|21.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|25.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|13
|31
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|14
|29
| 3
Лига конференций
|Урарту
|14
|26
|4
|Пюник
|12
|23
|5
|Ноа
|12
|22
|6
|Ван
|14
|20
|7
|БКМА
|13
|11
|8
|Ширак
|14
|10
|9
|Гандзасар
|14
|9
| 10
Зона вылета
|Арарат
|14
|3