Пюник - Арарат-Армения 25 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-11-2025 16:00
25 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 3-й тур
Пюник
Арарат-Армения

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Арарат-Армения, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пюник
Ереван
Арарат-Армения
Ереван
История личных встреч
28.03.2025 Армения — Премьер-лига 24-й тур Арарат-Армения3 : 2Пюник
01.03.2025 Армения — Премьер-лига 21-й тур Пюник1 : 2Арарат-Армения
03.10.2024 Армения — Премьер-лига 2-й тур Арарат-Армения1 : 3Пюник
21.04.2024 Армения - Премьер-лига 30-й тур Пюник2 : 2Арарат-Армения
23.02.2024 Армения - Премьер-лига 21-й тур Арарат-Армения3 : 1Пюник
20.10.2023 Армения - Премьер-лига 12-й тур Пюник1 : 1Арарат-Армения
23.08.2023 Армения - Премьер-лига 3-й тур Арарат-Армения1 : 2Пюник
27.04.2023 Армения - Премьер-лига 29-й тур Пюник4 : 1Арарат-Армения
05.12.2022 Армения - Премьер-лига 20-й тур Арарат-Армения1 : 1Пюник
10.11.2022 Армения - Премьер-лига 2-й тур Арарат-Армения0 : 0Пюник
21.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Пюник
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Пюник
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Пюник2 : 0
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Пюник
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Пюник5 : 1
21.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Арарат-Армения
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Арарат-Армения1 : 1
01.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Арарат-Армения
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Арарат-Армения2 : 1
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Арарат-Армения
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1331
2
Лига конференций
Алашкерт1429
3
Лига конференций
Урарту1426
4 Пюник1223
5 Ноа1222
6 Ван1420
7 БКМА1311
8 Ширак1410
9 Гандзасар149
10
Зона вылета
Арарат143

