02:18 ()
Онлайн трансляции
Четверг 27 ноября
Свернуть список

Лилль - Динамо З 27 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-11-2025 19:45
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
27 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
Лилль
Динамо З

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Динамо З, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Динамо З
Загреб, Хорватия
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ХорватияМарио Ковачевич
История личных встреч
23.11.2025Франция — Лига 113-й турЛилль4 : 2
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур2 : 0Лилль
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур1 : 0Лилль
02.11.2025Франция — Лига 111-й турЛилль1 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 0Лилль
22.11.2025Хорватия — Первая лига14-й турДинамо З3 : 1
09.11.2025Хорватия — Первая лига13-й тур2 : 1Динамо З
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турДинамо З0 : 3
01.11.2025Хорватия — Первая лига12-й турДинамо З2 : 1
27.10.2025Хорватия — Первая лига11-й тур1 : 0Динамо З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Мидтьюлланн412
2
1/8 финала
Фрайбург410
3
1/8 финала
Ференцварош410
4
1/8 финала
Сельта49
5
1/8 финала
Брага49
6
1/8 финала
Астон Вилла49
7
1/8 финала
Лион49
8
1/8 финала
Виктория Пльзень48
9
Плей-офф
Бетис48
10
Плей-офф
Динамо З47
11
Плей-офф
ПАОК47
12
Плей-офф
Бранн47
13
Плей-офф
Генк47
14
Плей-офф
Порту47
15
Плей-офф
Фенербахче47
16
Плей-офф
Панатинаикос46
17
Плей-офф
Базель46
18
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс46
19
Плей-офф
Лилль46
20
Плей-офф
Рома46
21
Плей-офф
Штутгарт46
22
Плей-офф
Янг Бойз46
23
Плей-офф
Ноттингем Форест45
24
Плей-офф
Болонья45
25 Селтик44
26 Црвена Звезда44
27 Штурм44
28 Ред Булл Зальцбург43
29 Фейеноорд43
30 Лудогорец43
31 ФКСБ43
32 Утрехт41
33 Мальмё41
34 Маккаби Т-А41
35 Ницца40
36 Рейнджерс40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close