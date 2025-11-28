00:01 ()
ПЕК Зволле - Херенвен 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 21:00
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
28 Ноября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Стан Тёбен (Аарле-Рикстел, Нидерланды);
ПЕК Зволле
Херенвен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Херенвен, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПЕК Зволле1 : 1Херенвен
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Херенвен1 : 1ПЕК Зволле
03.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Херенвен2 : 0ПЕК Зволле
13.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПЕК Зволле2 : 2Херенвен
22.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Херенвен0 : 1ПЕК Зволле
02.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур ПЕК Зволле0 : 1Херенвен
24.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Херенвен0 : 2ПЕК Зволле
26.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур ПЕК Зволле4 : 1Херенвен
05.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Херенвен1 : 0ПЕК Зволле
09.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Херенвен1 : 1ПЕК Зволле
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 2 : 2ПЕК Зволле
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур ПЕК Зволле1 : 0
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 8 : 2ПЕК Зволле
28.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 4ПЕК Зволле
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур ПЕК Зволле2 : 2
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Херенвен3 : 1
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 0Херенвен
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 1 : 1Херенвен
28.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 3Херенвен
24.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Херенвен3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1334
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1328
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1324
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1321
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1320
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1320
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1317
9 Херенвен1317
10 Фортуна1317
11 Спарта1317
12 Гоу Эхед Иглс1316
13 Волендам1314
14 Эксельсиор1313
15 ПЕК Зволле1313
16
Стыковая зона
НАК Бреда1312
17
Зона вылета
Хераклес1312
18
Зона вылета
Телстар1310

Отзывы и комментарии к матчу

