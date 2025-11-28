ПЕК Зволле - Херенвен 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 21:00
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
28 Ноября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Стан Тёбен (Аарле-Рикстел, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Херенвен, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Херенвен
Херенвен
История личных встреч
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|22.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 1
|02.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 1
|24.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 2
|26.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|4 : 1
|05.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 0
|09.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|8 : 2
|28.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 2
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|28.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 3
|24.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|13
|24
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|13
|21
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|13
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|13
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|17
|9
|Херенвен
|13
|17
|10
|Фортуна
|13
|17
|11
|Спарта
|13
|17
|12
|Гоу Эхед Иглс
|13
|16
|13
|Волендам
|13
|14
|14
|Эксельсиор
|13
|13
|15
|ПЕК Зволле
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|13
|12
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|13
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|13
|10