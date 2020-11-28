00:02 ()
Четверг 27 ноября
Пятница 28 ноября
Гандзасар - БКМА 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 13:00
28 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 15-й тур
Гандзасар
БКМА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гандзасар - БКМА, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гандзасар
Капан
БКМА
Ереван
История личных встреч
23.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур БКМА0 : 0Гандзасар
26.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Гандзасар2 : 2БКМА
05.12.2024 Армения — Премьер-лига 16-й тур БКМА2 : 1Гандзасар
19.10.2024 Армения — Премьер-лига 11-й тур Гандзасар1 : 6БКМА
22.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Гандзасар
09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Гандзасар
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Гандзасар1 : 0
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Гандзасар
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Гандзасар0 : 1
23.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 3 : 2БКМА
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 2 : 0БКМА
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур БКМА1 : 2
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 2 : 1БКМА
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур БКМА4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1431
2
Лига конференций
Алашкерт1429
3
Лига конференций
Урарту1426
4 Пюник1326
5 Ноа1222
6 Ван1420
7 БКМА1311
8 Ширак1410
9 Гандзасар149
10
Зона вылета
Арарат143

Отзывы и комментарии к матчу

