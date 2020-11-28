Гандзасар - БКМА 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 13:00
28 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гандзасар - БКМА, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гандзасар
Капан
БКМА
Ереван
История личных встреч
|23.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|26.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Армения — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 6
|22.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|03.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|08.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|25.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|14
|31
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|14
|29
| 3
Лига конференций
|Урарту
|14
|26
|4
|Пюник
|13
|26
|5
|Ноа
|12
|22
|6
|Ван
|14
|20
|7
|БКМА
|13
|11
|8
|Ширак
|14
|10
|9
|Гандзасар
|14
|9
| 10
Зона вылета
|Арарат
|14
|3