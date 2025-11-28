00:02 ()
Онлайн трансляции
Четверг 27 ноября
Пятница 28 ноября
Свернуть список

Ганновер-96 - Карлсруэ 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 19:30
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
28 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
Ганновер-96
Карлсруэ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Карлсруэ, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
04.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур Карлсруэ1 : 0Ганновер-96
02.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Ганновер-962 : 1Карлсруэ
12.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Карлсруэ1 : 2Ганновер-96
08.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ганновер-962 : 2Карлсруэ
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Карлсруэ2 : 1Ганновер-96
30.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-961 : 0Карлсруэ
29.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-962 : 0Карлсруэ
27.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Карлсруэ4 : 0Ганновер-96
27.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Карлсруэ1 : 0Ганновер-96
19.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-962 : 0Карлсруэ
22.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 2Ганновер-96
08.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Ганновер-962 : 3
31.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 2Ганновер-96
26.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 0 : 3Ганновер-96
17.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Ганновер-960 : 3
23.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Карлсруэ2 : 3
08.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 4 : 0Карлсруэ
01.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Карлсруэ2 : 1
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 3 : 1Карлсруэ
24.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 4Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071329
2
Повышение
Шальке-041328
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг1326
4 Дармштадт 981325
5 Ганновер-961324
6 Кайзерслаутерн1323
7 Герта1323
8 Карлсруэ1321
9 Нюрнберг1318
10 Арминия1317
11 Хольштайн1315
12 Пройссен Мюнстер1315
13 Фортуна1314
14 Бохум1313
15 Гройтер Фюрт1313
16
Стыковая зона
Динамо Др1310
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1310
18
Зона вылета
Магдебург137

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close