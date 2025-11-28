Ганновер-96 - Карлсруэ 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 19:30
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
28 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Карлсруэ, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|04.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|08.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|30.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|29.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|27.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 0
|27.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|19.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|22.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 3
|31.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 3
|23.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|08.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|24.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|13
|29
| 2
Повышение
|Шальке-04
|13
|28
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|13
|26
|4
|Дармштадт 98
|13
|25
|5
|Ганновер-96
|13
|24
|6
|Кайзерслаутерн
|13
|23
|7
|Герта
|13
|23
|8
|Карлсруэ
|13
|21
|9
|Нюрнберг
|13
|18
|10
|Арминия
|13
|17
|11
|Хольштайн
|13
|15
|12
|Пройссен Мюнстер
|13
|15
|13
|Фортуна
|13
|14
|14
|Бохум
|13
|13
|15
|Гройтер Фюрт
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|13
|7