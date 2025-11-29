Атлетико М - Овьедо 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
29 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Овьедо, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Овьедо
Овьедо
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|10
|нп
|Алекс Баэна
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|4
|зщ
|Давид Костас
|3
|зщ
|Рахим Альхассан
|16
|зщ
|Давид Карму
|20
|пз
|Леандер Дендонкер
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|8
|пз
|Санти Касорла
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|10
|нп
|Хессем Хассан
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Велько Паунович
История личных встреч
|04.01.2023
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|28.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|4 : 2 ДВ
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|31
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|29
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Бетис
|13
|21
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|13
|21
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Эльче
|14
|16
|10
|Реал Сосьедад
|13
|16
|11
|Севилья
|13
|16
|12
|Райо Вальекано
|13
|16
|13
|Сельта
|13
|16
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Валенсия
|13
|13
|16
|Мальорка
|13
|12
|17
|Осасуна
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Жирона
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|13
|9