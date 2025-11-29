04:46 ()
Атлетико М - Овьедо 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
29 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Атлетико М
Овьедо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Овьедо, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
2УругвайзщХосе Хименес
3ИталиязщМаттео Руджери
17СловакиязщДавид Ганцко
8ИспанияпзПабло Барриос
6Испанияпз Коке
23АргентинапзНиколас Гонсалес
10ИспаниянпАлекс Баэна
19АргентинанпХулиан Альварес
20АргентинанпДжулиано Симеоне
13ИспанияврАарон Эскандель
22ИспаниязщНачо Видаль
4ИспаниязщДавид Костас
3НигерзщРахим Альхассан
16АнголазщДавид Карму
20БельгияпзЛеандер Дендонкер
11АргентинапзСантьяго Коломбатто
8ИспанияпзСанти Касорла
9УругвайнпФедерико Виньяс
10ФранциянпХессем Хассан
23ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
АргентинаДиего Симеоне
СербияВелько Паунович
История личных встреч
04.01.2023Кубок Испании1/16 финалаОвьедо0 : 2Атлетико М
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАтлетико М2 : 1
23.11.2025Испания — Примера13-й тур0 : 1Атлетико М
08.11.2025Испания — Примера12-й турАтлетико М3 : 1
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турАтлетико М3 : 1
01.11.2025Испания — Примера11-й турАтлетико М3 : 0
23.11.2025Испания — Примера13-й турОвьедо0 : 0
09.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 0Овьедо
03.11.2025Испания — Примера11-й турОвьедо0 : 0
28.10.2025Кубок Испании1-й раунд4 : 2 ДВОвьедо
25.10.2025Испания — Примера10-й тур3 : 3Овьедо
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1332
2
Лига чемпионов
Барселона1331
3
Лига чемпионов
Вильярреал1329
4
Лига чемпионов
Атлетико М1328
5
Лига Европы
Бетис1321
6
Лига конференций
Эспаньол1321
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1317
9 Эльче1416
10 Реал Сосьедад1316
11 Севилья1316
12 Райо Вальекано1316
13 Сельта1316
14 Алавес1315
15 Валенсия1313
16 Мальорка1312
17 Осасуна1311
18
Зона вылета
Жирона1311
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо139

