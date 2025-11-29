Дженоа - Верона 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 16:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
29 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Верона, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Верона
Верона
|1
|вр
|Никола Леали
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|9
|нп
|Витор Оливейра
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|24
|пз
|Антуан Бернед
|73
|пз
|Али Мусрати
|17
|нп
|Жиоване
|16
|нп
|Гифт Орбан
Главные тренеры
|Даниэле Де Росси
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|04.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|20.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 2
|19.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Интер М
|12
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|13
|24
|7
|Ювентус
|12
|20
|8
|Лацио
|12
|18
|9
|Сассуоло
|13
|17
|10
|Удинезе
|12
|15
|11
|Кремонезе
|12
|14
|12
|Торино
|12
|14
|13
|Аталанта
|12
|13
|14
|Кальяри
|12
|11
|15
|Парма
|12
|11
|16
|Пиза
|12
|10
|17
|Лечче
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|12
|6