Дженоа - Верона 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 16:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
29 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Дженоа
Верона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Верона, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Верона
Верона
1ИталияврНикола Леали
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
5НорвегиязщЛео Эстигор
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Мартин
17УкраинапзРуслан Малиновский
32ДанияпзМортен Френнруп
2НорвегияпзМортен Торсбю
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
9ПортугалиянпВитор Оливейра
1ИталияврЛоренцо Монтипо
15ДаниязщВиктор Нельссон
3ДаниязщМартин Фресе
7АлжирзщРафик Белгали
12ХорватиязщДомагой Брадарич
5ИспаниязщУнай Нуньес
63ИталияпзРоберто Гальярдини
24ФранцияпзАнтуан Бернед
73ЛивияпзАли Мусрати
17Бразилиянп Жиоване
16НигериянпГифт Орбан
Главные тренеры
ИталияДаниэле Де Росси
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
13.04.2025Италия — Серия А32-й турВерона0 : 0Дженоа
01.09.2024Италия — Серия А3-й турДженоа0 : 2Верона
07.04.2024Италия - Серия А31-й турВерона1 : 2Дженоа
10.11.2023Италия - Серия А12-й турДженоа1 : 0Верона
04.04.2022Италия - Серия А31-й турВерона1 : 0Дженоа
25.09.2021Италия - Серия А6-й турДженоа3 : 3Верона
20.02.2021Италия - Серия А23-й турДженоа2 : 2Верона
19.10.2020Италия - Серия А4-й турВерона0 : 0Дженоа
02.08.2020Италия - Серия А38-й турДженоа3 : 0Верона
12.01.2020Италия - Серия А19-й турВерона2 : 1Дженоа
22.11.2025Италия — Серия А12-й тур3 : 3Дженоа
09.11.2025Италия — Серия А11-й турДженоа2 : 2
03.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 2Дженоа
29.10.2025Италия — Серия А9-й турДженоа0 : 2
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур2 : 1Дженоа
23.11.2025Италия — Серия А12-й турВерона1 : 2
08.11.2025Италия — Серия А11-й тур0 : 0Верона
02.11.2025Италия — Серия А10-й турВерона1 : 2
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур3 : 1Верона
26.10.2025Италия — Серия А8-й турВерона2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома1227
2
Лига чемпионов
Милан1225
3
Лига чемпионов
Наполи1225
4
Лига чемпионов
Болонья1224
5
Лига Европы
Интер М1224
6
Лига конференций
Комо1324
7 Ювентус1220
8 Лацио1218
9 Сассуоло1317
10 Удинезе1215
11 Кремонезе1214
12 Торино1214
13 Аталанта1213
14 Кальяри1211
15 Парма1211
16 Пиза1210
17 Лечче1210
18
Зона вылета
Дженоа128
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона126

