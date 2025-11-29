04:47 ()
Монако - ПСЖ 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 18:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
29 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Монако
ПСЖ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - ПСЖ, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
ПСЖ
Париж
1ФинляндияврЛукаш Градецки
22ГаназщМохаммед Салису
5ГерманиязщТило Керер
20ФранциязщКассум Уаттара
12БразилиязщКайо Энрике
2Бразилиязщ Вандерсон
15СенегалпзЛамин Камара
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
10РоссияпзАлександр Головин
9СШАпзФоларин Балогун
31ИспаниянпАнсу Фати
30ФранцияврЛюка Шевалье
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
21ФранциязщЛукас Эрнандес
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
87ПортугалияпзЖоау Невеш
8ИспанияпзФабиан Руис
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
29ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
БельгияСебастьен Поконьоли
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
07.02.2025Франция — Лига 121-й турПСЖ4 : 1Монако
05.01.2025Суперкубок Франции 2024ФиналПСЖ1 : 0Монако
18.12.2024Франция — Лига 116-й турМонако2 : 4ПСЖ
01.03.2024Франция - Лига 124-й турМонако0 : 0ПСЖ
24.11.2023Франция - Лига 113-й турПСЖ5 : 2Монако
11.02.2023Франция - Лига 123-й турМонако3 : 1ПСЖ
28.08.2022Франция - Лига 14-й турПСЖ1 : 1Монако
20.03.2022Франция - Лига 129-й турМонако3 : 0ПСЖ
12.12.2021Франция - Лига 118-й турПСЖ2 : 0Монако
19.05.2021Кубок ФранцииФиналМонако0 : 2ПСЖ
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур2 : 2Монако
22.11.2025Франция — Лига 113-й тур4 : 1Монако
08.11.2025Франция — Лига 112-й турМонако1 : 4
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 1Монако
01.11.2025Франция — Лига 111-й турМонако0 : 1
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турПСЖ5 : 3
22.11.2025Франция — Лига 113-й турПСЖ3 : 0
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур2 : 3ПСЖ
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турПСЖ1 : 2
01.11.2025Франция — Лига 111-й турПСЖ1 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура Лиги 1: «Монако» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1330
2
Лига чемпионов
Марсель1328
3
Лига чемпионов
Ланс1328
4
Лига чемпионов
Ренн1424
5
Лига Европы
Лилль1323
6
Лига конференций
Страсбург1322
7 Лион1321
8 Монако1320
9 Ницца1317
10 Тулуза1316
11 Анже1316
12 Париж1314
13 Гавр1314
14 Брест1313
15 Нант1311
16
Стыковая зона
Лорьян1311
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер138

