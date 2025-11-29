Монако - ПСЖ 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 18:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
29 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - ПСЖ, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
ПСЖ
Париж
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|5
|зщ
|Тило Керер
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|2
|зщ
|Вандерсон
|15
|пз
|Ламин Камара
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|10
|пз
|Александр Головин
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|31
|нп
|Ансу Фати
|30
|вр
|Люка Шевалье
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|8
|пз
|Фабиан Руис
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Себастьен Поконьоли
|Луис Энрике
История личных встреч
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 1
|05.01.2025
|Суперкубок Франции 2024
|Финал
|1 : 0
|18.12.2024
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|19.05.2021
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 4
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|5 : 3
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура Лиги 1: «Монако» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|14
|24
| 5
Лига Европы
|Лилль
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|13
|22
|7
|Лион
|13
|21
|8
|Монако
|13
|20
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Анже
|13
|16
|12
|Париж
|13
|14
|13
|Гавр
|13
|14
|14
|Брест
|13
|13
|15
|Нант
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|13
|8