Фортуна - Хераклес 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 19:45
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
29 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Хераклес, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Хераклес
Алмело
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|44
|зщ
|Иван Маркес
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|16
|вр
|Тимо Янсинк
|23
|зщ
|Майк те Вирик
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|18
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|24
|зщ
|Иван Месик
|7
|пз
|Брайан Лимбомбе
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|73
|пз
|Валид Улд-Чих
|19
|пз
|Лука Куленович
|70
|нп
|Айдин Хрустич
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 1
|03.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 1
|05.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 1
|11.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 2
|07.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|11.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|5 : 2
|28.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|4 : 2
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|8 : 2
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|13
|24
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|13
|21
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|13
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|13
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|17
|9
|Херенвен
|14
|17
|10
|Фортуна
|13
|17
|11
|Спарта
|13
|17
|12
|Гоу Эхед Иглс
|13
|16
|13
|ПЕК Зволле
|14
|16
|14
|Волендам
|13
|14
|15
|Эксельсиор
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|13
|12
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|13
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|13
|10