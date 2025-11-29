04:47 ()
Фортуна - Хераклес 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 19:45
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
29 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Фортуна
Хераклес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Хераклес, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Хераклес
Алмело
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
44 Испания зщ Иван Маркес
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
80 Швейцария пз Райан Фоссо-Имефак
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
20 Франция пз Эдуар Мишю
18 Греция пз Димитриос Лимниос
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
16 Нидерланды вр Тимо Янсинк
23 Нидерланды зщ Майк те Вирик
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
18 Бельгия зщ Алек ван Хоренбек
24 Словакия зщ Иван Месик
7 Бельгия пз Брайан Лимбомбе
13 Чехия пз Ян Жамбурек
73 Нидерланды пз Валид Улд-Чих
19 Босния и Герцеговина пз Лука Куленович
70 Австралия нп Айдин Хрустич
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фортуна1 : 0Хераклес
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Хераклес2 : 2Фортуна
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес0 : 0Фортуна
10.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фортуна4 : 1Хераклес
03.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Фортуна0 : 2Хераклес
20.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Хераклес3 : 1Фортуна
05.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фортуна0 : 1Хераклес
11.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Хераклес1 : 2Фортуна
07.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Хераклес2 : 0Фортуна
11.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фортуна1 : 1Хераклес
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 1Фортуна
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Фортуна2 : 0
31.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 5 : 2Фортуна
28.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 1Фортуна
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Фортуна1 : 2
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Хераклес4 : 2
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 2Хераклес
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Хераклес8 : 2
29.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 4Хераклес
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 3 : 0Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1334
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1328
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1324
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1321
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1320
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1320
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1317
9 Херенвен1417
10 Фортуна1317
11 Спарта1317
12 Гоу Эхед Иглс1316
13 ПЕК Зволле1416
14 Волендам1314
15 Эксельсиор1313
16
Стыковая зона
НАК Бреда1312
17
Зона вылета
Хераклес1312
18
Зона вылета
Телстар1310

