Морейренсе - Фамаликан 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 17:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
29 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
История личных встреч
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
|28.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|21.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|13.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|5 : 0
|12.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|24.06.2020
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|09.11.2019
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|3 : 3
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|27.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 2
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|28
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|11
|25
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|11
|23
|5
|Фамаликан
|11
|19
|6
|Морейренсе
|11
|18
|7
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|8
|Брага
|11
|16
|9
|Эшторил
|11
|13
|10
|Насьонал
|11
|12
|11
|Риу Аве
|11
|12
|12
|Санта-Клара
|11
|11
|13
|Эштрела
|11
|11
|14
|Алверка
|11
|11
|15
|Каза Пия
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Арока
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Тондела
|11
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|12
|3