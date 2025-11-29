04:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Свернуть список

Морейренсе - Фамаликан 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 17:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
29 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Морейренсе
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Фамаликан, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
История личных встреч
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Фамаликан2 : 0Морейренсе
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Морейренсе0 : 0Фамаликан
28.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Морейренсе1 : 0Фамаликан
21.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Фамаликан0 : 0Морейренсе
13.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Фамаликан5 : 0Морейренсе
12.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Морейренсе2 : 2Фамаликан
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Морейренсе3 : 0Фамаликан
05.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур Фамаликан0 : 2Морейренсе
24.06.2020 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе1 : 1Фамаликан
09.11.2019 Португалия - Примейра 11-й тур Фамаликан3 : 3Морейренсе
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 2 : 1Морейренсе
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 2Морейренсе
27.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Морейренсе1 : 2
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 0Морейренсе
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 3 : 2Морейренсе
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 2Фамаликан
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 1
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 1Фамаликан
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Фамаликан2 : 0
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 0 : 3Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1131
2
Лига чемпионов
Спортинг1128
3
Лига Европы
Бенфика1125
4
Лига конференций
Жил Висенте1123
5 Фамаликан1119
6 Морейренсе1118
7 Витория Гимарайнш1217
8 Брага1116
9 Эшторил1113
10 Насьонал1112
11 Риу Аве1112
12 Санта-Клара1111
13 Эштрела1111
14 Алверка1111
15 Каза Пия119
16
Стыковая зона
Арока119
17
Зона вылета
Тондела116
18
Зона вылета
АВС123

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close