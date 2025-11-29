04:48 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Свернуть список

Ислочь - Неман 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Ислочь
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Неман, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Неман
Гродно
История личных встреч
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Неман2 : 0Ислочь
09.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Ислочь0 : 0 2 : 4Неман
05.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Неман0 : 0Ислочь
14.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Неман0 : 3Ислочь
25.05.2024 Кубок Беларуси Финал Неман2 : 0Ислочь
27.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0Неман
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Неман0 : 0Ислочь
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Ислочь0 : 3Неман
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Неман1 : 0Ислочь
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Ислочь1 : 1Неман
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур 0 : 0Ислочь
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Ислочь0 : 0
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 3 : 1Ислочь
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Ислочь1 : 1
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 0 : 1Ислочь
22.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Неман3 : 1
12.11.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 0 5 : 4Неман
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 4Неман
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Неман0 : 2
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Неман0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2967
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2962
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2954
4 Динамо-Брест2948
5 Минск2948
6 Торпедо-БелАЗ2946
7 Ислочь2946
8 Неман2945
9 БАТЭ2940
10 Гомель2940
11 Арсенал Дз2933
12 Витебск2928
13 Сморгонь2928
14
Стыковая зона
Нафтан2925
15
Зона вылета
Слуцк2921
16
Зона вылета
Молодечно2911

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close