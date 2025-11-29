04:49 ()
ЛНЗ Черкассы - Кудровка 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 15:30
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
29 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
ЛНЗ Черкассы
Кудровка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Кудровка, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
21.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2ЛНЗ Черкассы
09.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1ЛНЗ Черкассы
03.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 1
29.10.2025 Кубок Украины 1/8 финала ЛНЗ Черкассы1 : 0
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1ЛНЗ Черкассы
23.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур 4 : 2Кудровка
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур Кудровка1 : 3
31.10.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Кудровка1 : 0
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 4 : 0Кудровка
20.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Кудровка1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1330
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1326
3
Лига конференций
Полесье1324
4 Колос1423
5 Кривбасс1321
6 Заря1320
7 Динамо К1320
8 Металлист 19251320
9 Карпаты1318
10 Верес1317
11 Оболонь-Бровар1417
12 Кудровка1314
13
Стыковая зона
Эпицентр1310
14
Стыковая зона
Александрия1310
15
Зона вылета
Рух В1310
16
Зона вылета
Полтава136

