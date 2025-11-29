ЛНЗ Черкассы - Кудровка 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 15:30
Стадион: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина), вместимость: 10321
29 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Кудровка, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Черкассы-Арена (Черкассы, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Кудровка
История личных встреч
|21.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|03.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 2
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|31.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|20.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|13
|26
| 3
Лига конференций
|Полесье
|13
|24
|4
|Колос
|14
|23
|5
|Кривбасс
|13
|21
|6
|Заря
|13
|20
|7
|Динамо К
|13
|20
|8
|Металлист 1925
|13
|20
|9
|Карпаты
|13
|18
|10
|Верес
|13
|17
|11
|Оболонь-Бровар
|14
|17
|12
|Кудровка
|13
|14
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|13
|10
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|13
|10
| 15
Зона вылета
|Рух В
|13
|10
| 16
Зона вылета
|Полтава
|13
|6