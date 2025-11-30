01:23 ()
Факел - Челябинск 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 17:00
30 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 21-й тур
Факел
Челябинск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Челябинск, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
04.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур Челябинск1 : 1Факел
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 0 : 4Факел
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 3 : 0Факел
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 0 : 1Факел
10.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Факел3 : 2
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Факел4 : 0
24.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 0 : 2Челябинск
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Челябинск3 : 3
10.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Челябинск2 : 1
05.11.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 1 : 0Челябинск
01.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 1 : 0Челябинск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2045
2
Повышение
Урал2141
3
Плей-офф за повышение
Родина2035
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2034
5 Челябинск2032
6 КАМАЗ2031
7 Ротор2029
8 СКА-Хабаровск2129
9 Нефтехимик2027
10 Арсенал Т2027
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2022
14 Волга Ул2122
15 Уфа2120
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол2116
18
Зона вылета
Чайка2112

