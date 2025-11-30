01:26 ()
Риу Аве - Санта-Клара 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 17:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
30 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Риу Аве
Санта-Клара

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Санта-Клара, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Риу Аве
Вила-ду-Конде
Санта-Клара
Понта-Делгада
22 Коста-Рика вр Кевин Чаморро
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
32 Чехия зщ Якуб Брабец
6 Англия зщ Нельсон Эбби
5 Греция зщ Андреас Нтои
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
17 Греция пз Мариус Врусаи
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
11 Бразилия нп Андре Силва
9 Бразилия нп Клейтон
80 Германия нп Оле Польман
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
13 Португалия зщ Луиш Роша
3 Бразилия пз Matheus Pereira
64 Бразилия пз Пауло де Алмейда
35 Португалия пз Sergio Araujo
8 Португалия пз Педру Феррейра
65 Кабо-Верде пз Jose Tavares
70 Бразилия нп Vinicius
29 Бразилия нп Вендел да Силва Коста
Греция Сотирис Силайдопулос
18.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Риу Аве1 : 1Санта-Клара
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0Риу Аве
17.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Санта-Клара0 : 2Риу Аве
02.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Риу Аве1 : 0Санта-Клара
22.09.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. 1-й тур Риу Аве2 : 2Санта-Клара
11.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Санта-Клара1 : 0Риу Аве
25.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Риу Аве1 : 2Санта-Клара
18.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Риу Аве2 : 2Санта-Клара
10.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур Санта-Клара0 : 1Риу Аве
15.02.2019 Португалия - Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 2Санта-Клара
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Риу Аве
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Риу Аве0 : 4
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 2Риу Аве
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 3 : 2Риу Аве
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Риу Аве3 : 0
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Санта-Клара3 : 0
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 2
03.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 0Санта-Клара
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Санта-Клара2 : 0
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 1Санта-Клара
1
Лига чемпионов
Порту1131
2
Лига чемпионов
Спортинг1128
3
Лига Европы
Бенфика1125
4
Лига конференций
Жил Висенте1123
5 Фамаликан1220
6 Морейренсе1219
7 Витория Гимарайнш1217
8 Брага1116
9 Алверка1214
10 Эшторил1113
11 Насьонал1112
12 Риу Аве1112
13 Эштрела1111
14 Санта-Клара1111
15 Каза Пия129
16
Стыковая зона
Арока119
17
Зона вылета
Тондела116
18
Зона вылета
АВС123

