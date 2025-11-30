Риу Аве - Санта-Клара 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 17:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
30 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Санта-Клара, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Санта-Клара
Понта-Делгада
|22
|вр
|Кевин Чаморро
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|10
|пз
|Брандон Агилера
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
|80
|нп
|Оле Польман
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|13
|зщ
|Луиш Роша
|3
|пз
|Matheus Pereira
|64
|пз
|Пауло де Алмейда
|35
|пз
|Sergio Araujo
|8
|пз
|Педру Феррейра
|65
|пз
|Jose Tavares
|70
|нп
|Vinicius
|29
|нп
|Вендел да Силва Коста
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|18.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|17.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 2
|02.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 1-й тур
|2 : 2
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|25.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|18.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|10.01.2020
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 1
|15.02.2019
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 4
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|3 : 2
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|03.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|28
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|11
|25
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|11
|23
|5
|Фамаликан
|12
|20
|6
|Морейренсе
|12
|19
|7
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|8
|Брага
|11
|16
|9
|Алверка
|12
|14
|10
|Эшторил
|11
|13
|11
|Насьонал
|11
|12
|12
|Риу Аве
|11
|12
|13
|Эштрела
|11
|11
|14
|Санта-Клара
|11
|11
|15
|Каза Пия
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Арока
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Тондела
|11
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|12
|3