Арарат-Армения - Ширак 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 15:00
30 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 15-й тур
Арарат-Армения
Ширак

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Ширак, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат-Армения
Ереван
Ширак
Гюмри
История личных встреч
24.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Ширак0 : 1Арарат-Армения
03.05.2025 Армения — Премьер-лига 29-й тур Арарат-Армения5 : 1Ширак
22.10.2024 Армения — Премьер-лига 12-й тур Ширак0 : 3Арарат-Армения
19.09.2024 Армения — Премьер-лига 7-й тур Арарат-Армения4 : 0Ширак
21.05.2024 Армения - Премьер-лига 35-й тур Арарат-Армения1 : 1Ширак
31.03.2024 Армения - Премьер-лига 26-й тур Ширак0 : 1Арарат-Армения
11.11.2023 Армения - Премьер-лига 17-й тур Арарат-Армения2 : 0Ширак
19.09.2023 Армения - Премьер-лига 8-й тур Ширак1 : 3Арарат-Армения
17.05.2023 Армения - Премьер-лига 32-й тур Ширак0 : 2Арарат-Армения
12.03.2023 Армения - Премьер-лига 23-й тур Арарат-Армения1 : 0Ширак
25.11.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 1 : 0Арарат-Армения
21.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Арарат-Армения
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Арарат-Армения1 : 1
01.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Арарат-Армения
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Арарат-Армения2 : 1
22.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Ширак1 : 0
09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 0 : 0Ширак
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Ширак2 : 3
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 5 : 0Ширак
17.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ширак1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1431
2
Лига конференций
Урарту1529
3
Лига конференций
Алашкерт1529
4 Пюник1326
5 Ноа1222
6 Ван1420
7 БКМА1412
8 Ширак1410
9 Гандзасар1510
10
Зона вылета
Арарат143

Отзывы и комментарии к матчу

