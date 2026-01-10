Аталанта - Торино 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 21:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
10 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Торино, которое состоится 10 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Торино
Турин
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|4
|зщ
|Исак Хин
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|8
|пз
|Марио Пашалич
|90
|нп
|Никола Крстович
|1
|вр
|Альберто Палеари
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|6
|пз
|Эмирхан Илькхан
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|10
|пз
|Никола Влашич
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|7
|нп
|Закария Абухляль
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Марко Барони
История личных встреч
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 2
|01.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|3 : 1
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|4 : 4
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 3
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|42
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|39
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|18
|38
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Рома
|19
|36
| 6
Лига конференций
|Комо
|18
|33
|7
|Аталанта
|19
|28
|8
|Болонья
|18
|26
|9
|Лацио
|19
|25
|10
|Удинезе
|19
|25
|11
|Торино
|19
|23
|12
|Сассуоло
|19
|23
|13
|Кремонезе
|19
|22
|14
|Кальяри
|19
|19
|15
|Парма
|18
|18
|16
|Лечче
|18
|17
|17
|Дженоа
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Верона
|18
|13
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|19
|13
| 20
Зона вылета
|Пиза
|19
|12