Аталанта - Торино 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 21:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
10 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 20-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Аталанта
Торино

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Торино, которое состоится 10 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Торино
Турин
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
42ИталиязщДжорджио Скальвини
4ШвециязщИсак Хин
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
8ХорватияпзМарио Пашалич
90ЧерногориянпНикола Крстович
1ИталияврАльберто Палеари
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
13ЧилизщГильермо Марипан
44АлбаниязщАрдиан Исмайли
6ТурцияпзЭмирхан Илькхан
20АвстрияпзВалентино Лацаро
10ХорватияпзНикола Влашич
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
7МарокконпЗакария Абухляль
18АргентинанпДжованни Симеоне
91КолумбиянпДуван Сапата
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияМарко Барони
История личных встреч
21.09.2025Италия — Серия А4-й турТорино0 : 3Аталанта
01.02.2025Италия — Серия А23-й турАталанта1 : 1Торино
25.08.2024Италия — Серия А2-й турТорино2 : 1Аталанта
26.05.2024Италия - Серия А38-й турАталанта3 : 0Торино
04.12.2023Италия - Серия А14-й турТорино3 : 0Аталанта
29.04.2023Италия - Серия АСерия А. 32-й турТорино1 : 2Аталанта
01.09.2022Италия - Серия АСерия А. 4-й турАталанта3 : 1Торино
27.04.2022Италия - Серия А20-й турАталанта4 : 4Торино
21.08.2021Италия - Серия А1-й турТорино1 : 2Аталанта
06.02.2021Италия - Серия А21-й турАталанта3 : 3Торино
07.01.2026Италия — Серия А19-й тур0 : 2Аталанта
03.01.2026Италия — Серия А18-й турАталанта1 : 0
28.12.2025Италия — Серия А17-й турАталанта0 : 1
21.12.2025Италия — Серия А16-й тур0 : 1Аталанта
13.12.2025Италия — Серия А15-й турАталанта2 : 1
07.01.2026Италия — Серия А19-й турТорино1 : 2
04.01.2026Италия — Серия А18-й тур0 : 3Торино
27.12.2025Италия — Серия А17-й турТорино1 : 2
21.12.2025Италия — Серия А16-й тур0 : 1Торино
13.12.2025Италия — Серия А15-й турТорино1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1842
2
Лига чемпионов
Милан1839
3
Лига чемпионов
Наполи1838
4
Лига чемпионов
Ювентус1936
5
Лига Европы
Рома1936
6
Лига конференций
Комо1833
7 Аталанта1928
8 Болонья1826
9 Лацио1925
10 Удинезе1925
11 Торино1923
12 Сассуоло1923
13 Кремонезе1922
14 Кальяри1919
15 Парма1818
16 Лечче1817
17 Дженоа1916
18
Зона вылета
Верона1813
19
Зона вылета
Фиорентина1913
20
Зона вылета
Пиза1912

