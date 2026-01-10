01:56 ()
Гронинген - НАК Бреда 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 22:00
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
10 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Гронинген
НАК Бреда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - НАК Бреда, которое состоится 10 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
НАК Бреда
Бреда
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
10 Марокко пз Юнес Таха
26 Нидерланды нп Том ван Берген
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
99 Польша вр Даниэль Белица
25 Нидерланды зщ Cherrion Valerius
3 Гана зщ Денис Одои
22 Нидерланды зщ Рио Хиллен
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
16 Австралия пз Максимильен Балар
8 Нидерланды пз Клинт Леманс
90 Германия пз Льюис Холтби
11 Германия пз Рауль Паула
14 Гана нп Камаль Сова
32 Финляндия нп Юхо Талвитие
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
03.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур НАК Бреда1 : 2Гронинген
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НАК Бреда1 : 1Гронинген
09.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Гронинген4 : 1НАК Бреда
23.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НАК Бреда0 : 0Гронинген
02.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гронинген5 : 2НАК Бреда
23.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гронинген1 : 1НАК Бреда
16.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур НАК Бреда2 : 1Гронинген
17.05.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НАК Бреда4 : 5Гронинген
02.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гронинген1 : 0НАК Бреда
11.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 32-й тур Гронинген2 : 1НАК Бреда
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 1Гронинген
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Гронинген3 : 0
05.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 0 : 2Гронинген
02.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 2 : 0Гронинген
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Гронинген2 : 2
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур НАК Бреда0 : 1
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур НАК Бреда1 : 1
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 1 : 0НАК Бреда
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 1 : 0НАК Бреда
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур НАК Бреда0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1746
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1735
3
Лига чемпионов
Аякс1730
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1727
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1725
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1625
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1723
9 Херенвен1723
10 Спарта1723
11 Фортуна1721
12 Гоу Эхед Иглс1719
13 Эксельсиор1619
14 ПЕК Зволле1719
15 Телстар1715
16
Стыковая зона
Волендам1714
17
Зона вылета
Хераклес1714
18
Зона вылета
НАК Бреда1713

