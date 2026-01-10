Гронинген - НАК Бреда 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 22:00
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
10 Января 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - НАК Бреда, которое состоится 10 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Гронинген
НАК Бреда
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Tika de Jonge
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|10
|пз
|Юнес Таха
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|99
|вр
|Даниэль Белица
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|3
|зщ
|Денис Одои
|22
|зщ
|Рио Хиллен
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|16
|пз
|Максимильен Балар
|8
|пз
|Клинт Леманс
|90
|пз
|Льюис Холтби
|11
|пз
|Рауль Паула
|14
|нп
|Камаль Сова
|32
|нп
|Юхо Талвитие
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|03.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 2
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|4 : 1
|23.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 0
|02.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|5 : 2
|23.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|16.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 1
|17.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|4 : 5
|02.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 0
|11.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|32-й тур
|2 : 1
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|05.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
|02.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 0
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|46
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|30
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|17
|27
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|16
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|17
|23
|9
|Херенвен
|17
|23
|10
|Спарта
|17
|23
|11
|Фортуна
|17
|21
|12
|Гоу Эхед Иглс
|17
|19
|13
|Эксельсиор
|16
|19
|14
|ПЕК Зволле
|17
|19
|15
|Телстар
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|17
|14
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|17
|13