Барселона - Реал Мадрид 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 21:00
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
11 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, Финал
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Барселона
Реал Мадрид

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 11 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Реал Мадрид
13 Испания вр Жоан Гарсия
23 Франция зщ Жюль Кунде
5 Испания зщ Пау Кубарси
3 Испания зщ Алекс Бальде
24 Испания пз Эрик Гарсия
8 Испания пз Педри
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
10 Испания пз Ламин Ямаль
20 Испания пз Дани Ольмо
11 Бразилия пз Рафинья
7 Испания нп Ферран Торрес
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
8 Уругвай зщ Федерико Вальверде
24 Испания зщ Дин Хёйсен
18 Испания зщ Альваро Фернандес
17 Испания зщ Рауль Асенсио
14 Франция пз Орельен Тчуамени
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
11 Бразилия пз Родриго
5 Англия пз Джуд Беллингем
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
10 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
26.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Реал Мадрид2 : 1Барселона
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Барселона4 : 3Реал Мадрид
26.04.2025 Кубок Испании Финал Барселона3 : 2 ДВРеал Мадрид
12.01.2025 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид2 : 5Барселона
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Реал Мадрид0 : 4Барселона
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 1Реал Мадрид
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Реал Мадрид3 : 2Барселона
14.01.2024 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид4 : 1Барселона
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Барселона1 : 2Реал Мадрид
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Барселона3 : 0Реал Мадрид
07.01.2026 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона5 : 0
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 0 : 2Барселона
21.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 0 : 2Барселона
16.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 0 : 2Барселона
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур Барселона2 : 0
08.01.2026 Суперкубок Испании 1/2 финала 1 : 2Реал Мадрид
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Реал Мадрид5 : 1
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Реал Мадрид2 : 0
17.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 2 : 3Реал Мадрид
14.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 1 : 2Реал Мадрид
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча за Суперкубок Испании: «Барселона» — «Реал». Начало класико запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
Барселона
Атлетик Б
5 : 0
Атлетико М
Реал Мадрид
1 : 2
Финал
Барселона
Реал Мадрид
11.01

