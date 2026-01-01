Барселона - Реал Мадрид 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 21:00
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
11 Января 2026 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, Финал
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 11 Января 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, Финал, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|24
|пз
|Эрик Гарсия
|8
|пз
|Педри
|21
|пз
|Френки де Йонг
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|7
|нп
|Ферран Торрес
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|8
|зщ
|Федерико Вальверде
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|11
|пз
|Родриго
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|4 : 3
|26.04.2025
|Кубок Испании
|Финал
|3 : 2 ДВ
|12.01.2025
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 5
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 4
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|14.01.2024
|Суперкубок Испании
|Финал
|4 : 1
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|07.01.2026
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|5 : 0
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 2
|16.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|08.01.2026
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 2
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|5 : 1
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|2 : 0
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|2 : 3
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча за Суперкубок Испании: «Барселона» — «Реал». Начало класико запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
| Барселона
Атлетик Б
|5 : 0
| Атлетико М
Реал Мадрид
|1 : 2
Финал
| Барселона
Реал Мадрид
|11.01