23:13 ()
Свернуть список

Леванте - Эспаньол 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 17:15
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
11 Января 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Леванте
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Эспаньол, которое состоится 11 Января 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Эспаньол
Барселона
13 Австралия вр Мэтью Райан
22 Германия зщ Джереми Тольян
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
2 Аргентина зщ Матиас Морено
6 Испания зщ Диего Пампин
16 Гондурас пз Кервин Арриага
24 Испания пз Карлос Альварес
10 Испания пз Пабло Мартинес
18 Испания нп Икер Лосада
21 Камерун нп Карл Эдуард Этта Эйонг
9 Испания нп Иван Ромеро
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
5 Испания зщ Фернандо Калеро
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
8 Испания пз Эду Эспосито
4 Испания пз Урко Гонсалес
24 Англия нп Тайрис Долан
11 Испания нп Пере Милья
9 Испания нп Роберто Фернандес
19 Испания нп Кике
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
04.02.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Эспаньол2 : 1Леванте
08.09.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 5-й тур Леванте1 : 4Эспаньол
12.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Леванте1 : 1Эспаньол
11.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Эспаньол4 : 3Леванте
20.06.2020 Испания - Примера 30-й тур Эспаньол1 : 3Леванте
27.10.2019 Испания - Примера 10-й тур Леванте0 : 1Эспаньол
21.04.2019 Испания - Примера 33-й тур Леванте2 : 2Эспаньол
16.09.2018 Испания - Примера 4-й тур Эспаньол1 : 0Леванте
04.03.2018 Испания - Примера 27-й тур Леванте1 : 1Эспаньол
11.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Леванте0 : 2Эспаньол
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 0 : 3Леванте
20.12.2025 Испания — Примера 17-й тур Леванте1 : 1
17.12.2025 Кубок Испании 1/16. 1-й тур 1 : 0Леванте
08.12.2025 Испания — Примера 15-й тур 2 : 0Леванте
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Леванте0 : 2
03.01.2026 Испания — Примера 18-й тур Эспаньол0 : 2
22.12.2025 Испания — Примера 17-й тур 1 : 2Эспаньол
13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 0 : 1Эспаньол
07.12.2025 Испания — Примера 15-й тур Эспаньол1 : 0
04.12.2025 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 0Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1949
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1945
3
Лига чемпионов
Вильярреал1841
4
Лига чемпионов
Атлетико М1938
5
Лига Европы
Эспаньол1833
6
Лига конференций
Бетис1929
7 Сельта1826
8 Атлетик Б1924
9 Эльче1822
10 Реал Сосьедад1921
11 Хетафе1921
12 Севилья1820
13 Осасуна1819
14 Райо Вальекано1819
15 Алавес1919
16 Жирона1818
17 Мальорка1818
18
Зона вылета
Валенсия1816
19
Зона вылета
Леванте1713
20
Зона вылета
Овьедо1913

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close