Леванте - Эспаньол 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 17:15
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
11 Января 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Эспаньол, которое состоится 11 Января 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Мэтью Райан
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|2
|зщ
|Матиас Морено
|6
|зщ
|Диего Пампин
|16
|пз
|Кервин Арриага
|24
|пз
|Карлос Альварес
|10
|пз
|Пабло Мартинес
|18
|нп
|Икер Лосада
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|9
|нп
|Иван Ромеро
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|8
|пз
|Эду Эспосито
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|19
|нп
|Кике
Главные тренеры
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|04.02.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|2 : 1
|08.09.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|1 : 4
|12.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 3
|20.06.2020
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 3
|27.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 1
|21.04.2019
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 2
|16.09.2018
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|04.03.2018
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|11.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 3
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16. 1-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|03.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 2
|22.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2025
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|49
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|45
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|41
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|38
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Бетис
|19
|29
|7
|Сельта
|18
|26
|8
|Атлетик Б
|19
|24
|9
|Эльче
|18
|22
|10
|Реал Сосьедад
|19
|21
|11
|Хетафе
|19
|21
|12
|Севилья
|18
|20
|13
|Осасуна
|18
|19
|14
|Райо Вальекано
|18
|19
|15
|Алавес
|19
|19
|16
|Жирона
|18
|18
|17
|Мальорка
|18
|18
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|18
|16
| 19
Зона вылета
|Леванте
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|19
|13