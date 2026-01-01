23:14 ()
Свернуть список

Вест Хэм Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 16:30
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
11 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Кубок Англии, 3. 3-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 11 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Франция Жюльен Стефан
История личных встреч
25.04.2015 Англия - Премьер-лига 34-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.10.2014 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.01.2013 Англия - Премьер-лига 23-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
01.10.2012 Англия - Премьер-лига 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Вест Хэм Юнайтед
06.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
04.01.2026 Англия — Чемпионшип 26-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0
01.01.2026 Англия — Чемпионшип 25-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2
29.12.2025 Англия — Чемпионшип 24-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2025 Англия — Чемпионшип 23-й тур 1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
20.12.2025 Англия — Чемпионшип 22-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
Лутон Таун
Форест Грин Роверс
4 : 3
Челмсфорд Сити
Брейнтри Таун
4 : 1
Барнсли
Йорк Сити
3 : 2
Спеннимур Таун
Барроу
0 : 2
Транмир Роверс
Стокпорт Каунти
1 : 3
Уиком Уондерерс
Плимут Аргайл
2 : 0
Стивенидж
Честерфилд
0 : 1
Борхэм Вуд
Кроули Таун
3 : 0
Кру Александра
Донкастер Роверс
1 : 2
Саттон Юнайтед
Телфорд Юнайтед
2 : 1
Болтон Уондерерс
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
Олдхэм Атлетик
Нортгемптон Таун
3 : 1
Уилдстон
Саутенд Юнайтед
1 : 0
Ньюпорт Каунти
Гиллингем
2 : 2 4 : 3
Рединг
Карлайл Юнайтед
2 : 3 ДВ
Питерборо Юнайтед
Кардифф Сити
1 : 0
Колчестер Юнайтед
Милтон-Кинс Донс
2 : 3
Уэстон-сьюпер-Мэр
Олдершот Таун
2 : 1 ДВ
Бромли
Бристоль Роверс
1 : 2
Солфорд Сити
Линкольн Сити
1 : 1 4 : 2
Блэкпул
Сканторп Юнайтед
1 : 0
Мэнсфилд Таун
Харрогейт Таун
3 : 2
Маклсфилд Таун
Тоттон
6 : 3
Флитвуд Таун
Барнет
2 : 1
Бёртон Альбион
Сент-Олбанс Сити
6 : 0
Кембридж Юнайтед
Честер
3 : 0
Бакстон
Чатем Таун
2 : 1 ДВ
Галифакс Таун
Эксетер Сити
0 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Суиндон Таун
1 : 2 ДВ
Слау Таун
Алтринчем
2 : 1
Челтнем Таун
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
Хемел Хемпстед
1 : 1 5 : 3
Уимблдон
Гейтсхед
0 : 2
Гримсби Таун
Эббсфлит Юнайтед
3 : 1
Брэкли Таун
Ноттс Каунти
2 : 2 4 : 3
Саут-Шилдс
Шрусбери Таун
1 : 3
Истли
Уолсолл
0 : 3
Порт Вейл
Молдон энд Типтри
5 : 1
Гейнсборо Тринити
Аккрингтон Стэнли
1 : 2 ДВ
Тамуорт
Лейтон Ориент
0 : 1
2-й раунд
Солфорд Сити
Лейтон Ориент
4 : 0
Челмсфорд Сити
Уэстон-сьюпер-Мэр
0 : 2
Порт Вейл
Бристоль Роверс
1 : 0
Суиндон Таун
Болтон Уондерерс
4 : 0
Гримсби Таун
Уилдстон
4 : 0
Флитвуд Таун
Лутон Таун
2 : 2 4 : 2
Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун
2 : 2 1 : 3
Милтон-Кинс Донс
Олдхэм Атлетик
3 : 1
Уиган Атлетик
Барроу
2 : 2 4 : 3
Питерборо Юнайтед
Барнсли
0 : 1
Стокпорт Каунти
Кембридж Юнайтед
0 : 0 4 : 5
Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
4 : 0
Челтнем Таун
Бакстон
6 : 2
Саттон Юнайтед
Шрусбери Таун
1 : 2 ДВ
Честерфилд
Донкастер Роверс
1 : 2
Слау Таун
Маклсфилд Таун
1 : 3 ДВ
Борхэм Вуд
Ньюпорт Каунти
3 : 0
Гейтсхед
Уолсолл
0 : 2
Блэкпул
Карлайл Юнайтед
4 : 1
Брэкли Таун
Бёртон Альбион
1 : 3
3-й раунд
Престон Норт Энд
Уиган Атлетик
0 : 1
Рексем
Ноттингем Форест
3 : 3 4 : 3
Порт Вейл
Флитвуд Таун
1 : 0
Милтон-Кинс Донс
Оксфорд Юнайтед
1 : 1 3 : 4
Эвертон
Сандерленд
1 : 1 0 : 3
Маклсфилд Таун
Кристал Пэлас
2 : 1
Вулверхэмптон
Шрусбери Таун
6 : 1
Челтнем Таун
Лестер Сити
0 : 2
Борхэм Вуд
Бёртон Альбион
0 : 5
Бёрнли
Миллуолл
5 : 1
Донкастер Роверс
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Сити
Эксетер Сити
10 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
3 : 3 7 : 6
Сток Сити
Ковентри Сити
1 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Брентфорд
0 : 2
Фулхэм
Мидлсбро
3 : 1
Ипсвич Таун
Блэкпул
2 : 1
Бристоль Сити
Уотфорд
10.01
Гримсби Таун
Уэстон-сьюпер-Мэр
10.01
Кембридж Юнайтед
Бирмингем Сити
10.01
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
10.01
Чарльтон Атлетик
Челси
10.01
Дерби Каунти
Лидс Юнайтед
11.01
Портсмут
Арсенал
11.01
Суонси Сити
Вест Бромвич Альбион
11.01
Норвич Сити
Уолсолл
11.01
Халл Сити
Блэкберн Роверс
11.01
Вест Хэм Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
11.01
Шеффилд Юнайтед
Мэнсфилд Таун
11.01
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
11.01
Ливерпуль
Барнсли
12.01
Солфорд Сити
Суиндон Таун
20.01

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close