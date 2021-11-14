«Тоттенхэм» и «Милан» интересуются лучшим бомбардиром «Брюгге»

Дата публикации: 14-11-2021

В услугах Шарля Де Кетеларе заинтересованы несколько европейских грандов. «Calciomercato» информирует, что футболист может уйти из «Брюгге» в одно из ближайших трансферных окон.



Де Кетеларе значится в шорт-листе «Милана», которому необходимо усиление в линию нападения. Заполучить 20-летнего игрока будет непросто, поскольку на него присутствует устойчивый спрос в Европе. Среди конкурентов «россонери» значится «Тоттенхэм Хотспур». По данным источника, на подписании бельгийца настаивает Антонио Конте, руководящий «шпорами».



Ценник на Де Кетеларе равняется 25 млн евро («Transfermarkt»). В сезоне 21/22 на счету бельгийца 19 игр в составе «Брюгге», в которых он отличился 5 раз и сделал 4 голевые передачи.