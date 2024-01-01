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Динамо Тб - Телави 26 Апреля прямая трансляция

26 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 11-й тур
Динамо Тб
Телави

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Телави, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Телави
Телави
История личных встреч
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Телави4 : 0Динамо Тб
04.11.2023 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Тб4 : 0Телави
25.08.2023 Грузия - Высшая лига 23-й тур Телави2 : 2Динамо Тб
14.05.2023 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Тб6 : 1Телави
18.03.2023 Грузия - Высшая лига 5-й тур Телави2 : 2Динамо Тб
10.11.2022 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Тб1 : 1Телави
05.09.2022 Грузия - Высшая лига 25-й тур Телави1 : 2Динамо Тб
25.05.2022 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Тб3 : 2Телави
10.04.2022 Грузия - Высшая лига 7-й тур Телави1 : 1Динамо Тб
31.10.2021 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Тб4 : 0Телави
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 3 : 1Динамо Тб
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур 0 : 2Динамо Тб
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Тб0 : 0
08.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 2 : 0Динамо Тб
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Динамо Тб2 : 2
19.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Телави0 : 3
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Телави0 : 0
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 1 : 2Телави
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 2 : 1Телави
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Телави1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1025
2
Квалификация Лиги конференций
Дила1023
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1023
4 Торпедо Кт1017
5 Динамо Тб1012
6 Колхети-19131010
7 Телави1010
8
Стыковая зона
Самгурали108
9
Стыковая зона
Самтредиа107
10
Зона вылета
Гагра104

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