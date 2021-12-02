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«Лестер» интересуется форвардом «Лейпцига» Хваном

Дата публикации: 02-12-2021

«Лестер Сити» проявляет интерес к Хван Хи Чхану (источник – «Football Insider»).

«РБ Лейпциг», владеющий правами на корейского нападающего, готов расстаться с ним в январе. В качестве компенсации немецкая команда рассчитывает получить 18 000 000 фунтов (~21 млн евро).

С августа 2021 года Хван находится в аренде в «Вулверхэмптоне», который может выкупить его контракт по окончании сезона за 13 миллионов фунтов.

На профессиональном уровне Хи Чхан дебютировал в составе «Зальцбурга» в декабре 2015 года. «Лейпциг» заполучил форварда летом 2020 года, подписав с ним 5-летний контракт.

В сезоне 21/22 на счету корейца 14 поединков за «Вулверхэмптон» (4 забитых мяча и 1 голевой пас).

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