«Лестер» интересуется форвардом «Лейпцига» Хваном

Дата публикации: 02-12-2021

«Лестер Сити» проявляет интерес к Хван Хи Чхану (источник – «Football Insider»).



«РБ Лейпциг», владеющий правами на корейского нападающего, готов расстаться с ним в январе. В качестве компенсации немецкая команда рассчитывает получить 18 000 000 фунтов (~21 млн евро).



С августа 2021 года Хван находится в аренде в «Вулверхэмптоне», который может выкупить его контракт по окончании сезона за 13 миллионов фунтов.



На профессиональном уровне Хи Чхан дебютировал в составе «Зальцбурга» в декабре 2015 года. «Лейпциг» заполучил форварда летом 2020 года, подписав с ним 5-летний контракт.



В сезоне 21/22 на счету корейца 14 поединков за «Вулверхэмптон» (4 забитых мяча и 1 голевой пас).