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У Довбика появились варианты продолжения карьеры в Италии и Англии

Дата публикации: 17-12-2021

Ресурс «ТаТоТаке» сообщает об интересе к Артему Довбику, выступающему за «Днепр-1», со стороны нескольких европейских команд. Речь идет о «Фиорентине», «Болонье», «Торино», команде из Германии и клубе из Англии.

Информацией поделился Михаил Спиваковский.

Он отметил: «Кроме клубов из Италии, трансфер Довбика рассматривает английская команда (это точно не «Вест Хэм»), располагающаяся в зоне Еврокубков. На форварда также претендует 1 немецкий клуб, представитель которого ради трансфера даже собирался отправиться на Украину, но игрока и команду статус клуба-претендента не устроил».

«Вероятно, сезон Довбик завершит в УПЛ, после чего окажется в команде из топового чемпионата. Шансы на то, что он станет игроком «Шахтера» или «Динамо», минимальны», - добавил журналист.

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