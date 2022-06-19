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Рабьо намерен покинуть «Ювентус»

Дата публикации: 19-06-2022

Адриен Рабьо хочет уйти из «Ювентуса». Об этом рассказал Фабрицио Романо.

Инсайдер отметил, что туринцы уже выставили хавбека на трансфер. Интерес к французу проявляют ряд команд из АПЛ.

Ранее СМИ писали, что несколько клубов обращались к матери Рабьо, которая является его агентом, с запросом информации по игроку. Туринцы согласны отпустить своего подопечного за 15 млн евро.

Состав «Ювентуса» Рабьо пополнил в 2019 году. В завершившемся сезоне на счету 27-летнего Адриена 45 поединков в футболке «бьянконери» (2 голевые передачи). Его контракт с клубом действует до следующего лета.

Рыночная стоимость центрального полузащитника составляет 17 млн евро (Transfermarkt.de).

Дебют Рабьо национальной сборной Франции состоялся осенью 2016 года.

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