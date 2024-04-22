«Бавария» может назначить Флика на год до прихода Клоппа

Дата публикации: 22-04-2024

«Бавария» пока не определилась с тренером, который сменит в команде Томаса Тухеля. Клуб точно не сможет заполучить Юлиана Нагельсманна и Хаби Алонсо, считавшихся приоритетными целями. Первый решил пролонгировать соглашение с немецкой сборной, второй – продолжить работу с «Байером».



Макс Эберль, являющийся спортивным директором «Баварии», подготовил новый список кандидатов, включив в него Унаи Эмери, Роберто Де Дзерби, Ральфа Рангника и Зинедина Зидана. При этом данные специалисты не считаются оптимальным вариантом для мюнхенцев.



Между тем в «Баварии» рассматривают возможность назначения Ханс-Дитера Флика до подписания соглашения с Юргеном Клоппом в 2025 году. Об этом пишет «Kicker». Готов ли Флик стать временным тренером «красно-белых», источник не сообщает.