«Бавария» следит за ван Дейком, но у защитника есть крупное предложение из Саудовской Аравии

Дата публикации: 02-05-2024

Летом «Ливерпуль» может лишиться Вирджила ван Дейка. Информацию опубликовало издание «Sports Zone».



Сообщается, что к голландцу есть предметный интерес со стороны «Баварии». Помимо этого, заполучить защитника хочет некая саудовская команда, которая сделала по нему крупное предложение.



Состав «Ливерпуля» ван Дейк пополнил в 2018 году, перебравшись из «Саутгемптона» за 84,65 млн евро. Текущее соглашение 32-летнего футболиста с «мерсисайдцами» действует до лета 2025 года.



В сезоне 2023/2024 в активе Вирджила 45 матчей, в которых он отметился 4 голами и 2 результативными пасами.



Рыночная стоимость ван Дейка – 32 млн евро («Transfermarkt»).