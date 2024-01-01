Саутгемптон - Вест Бромвич Альбион 17 Мая прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
17 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 17 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|12.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|16.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|12.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|17.02.2018
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2
|03.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|21.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|08.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|31.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|23.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|5 : 0
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Плей-офф. 1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Норвич Сити
Лидс Юнайтед
|0 : 0
|4 : 0
|Команда
|1
|2
| Вест Бромвич Альбион
Саутгемптон
|0 : 0
|17.05
Плей-офф. Финал
| WSF1
WSF2
|26.05