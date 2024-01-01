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Саутгемптон - Вест Бромвич Альбион 17 Мая прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
17 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 17 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч Вест Бромвич Альбион0 : 0Саутгемптон
16.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Саутгемптон
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Саутгемптон2 : 1Вест Бромвич Альбион
12.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 0Саутгемптон
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Саутгемптон2 : 0Вест Бромвич Альбион
17.02.2018 Кубок Англии 1/8 финала Вест Бромвич Альбион1 : 2Саутгемптон
03.02.2018 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 3Саутгемптон
21.10.2017 Англия - Премьер-лига 9-й тур Саутгемптон1 : 0Вест Бромвич Альбион
08.04.2017 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Саутгемптон
31.12.2016 Англия - Премьер-лига 19-й тур Саутгемптон1 : 2Вест Бромвич Альбион
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч Вест Бромвич Альбион0 : 0Саутгемптон
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 2Саутгемптон
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Саутгемптон0 : 1
23.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 5 : 0Саутгемптон
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 2 : 1Саутгемптон
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч Вест Бромвич Альбион0 : 0Саутгемптон
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 0
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 3 : 0Вест Бромвич Альбион
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1
Турнирная таблица
Плей-офф. 1/2 финала
Команда12
Норвич Сити
Лидс Юнайтед
0 : 0 4 : 0
Команда12
Вест Бромвич Альбион
Саутгемптон
0 : 0 17.05
Плей-офф. Финал
WSF1
WSF2
26.05

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