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Торино - Болонья 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
03 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Торино
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Болонья, которое состоится 03 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Болонья
Болонья
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
6 Италия зщ Маттео Ловато
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
27 Косово зщ Мергим Войвода
28 Италия пз Самуэле Риччи
8 Сербия пз Иван Илич
16 Хорватия пз Никола Влашич
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
91 Колумбия нп Дуван Сапата
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
15 Дания зщ Виктор Кристиансен
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
20 Швейцария пз Михел Эбишер
11 Швейцария пз Дан Ндой
7 Италия нп Риккардо Орсолини
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Болонья2 : 0Торино
06.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Торино1 : 0Болонья
06.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Болонья2 : 1Торино
06.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Болонья0 : 0Торино
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Торино2 : 1Болонья
21.04.2021 Италия - Серия А 32-й тур Болонья1 : 1Торино
20.12.2020 Италия - Серия А 13-й тур Торино1 : 1Болонья
02.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Болонья1 : 1Торино
12.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Торино1 : 0Болонья
16.03.2019 Италия - Серия А 28-й тур Торино2 : 3Болонья
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 0Торино
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Торино0 : 0
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Торино0 : 0
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 3 : 2Торино
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Торино1 : 0
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Болонья1 : 1
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 3Болонья
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Болонья0 : 0
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 0 : 0Болонья
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Болонья3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3489
2
Лига чемпионов
Милан3470
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3463
5
Лига Европы
Рома3459
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3357
7 Лацио3455
8 Фиорентина3350
9 Наполи3450
10 Торино3446
11 Монца3444
12 Дженоа3442
13 Лечче3436
14 Кальяри3432
15 Фрозиноне3431
16 Верона3431
17 Эмполи3431
18
Зона вылета
Удинезе3429
19
Зона вылета
Сассуоло3426
20
Зона вылета
Салернитана3415

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