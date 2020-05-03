Торино - Болонья 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
03 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Болонья, которое состоится 03 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Болонья
Болонья
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|6
|зщ
|Маттео Ловато
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|20
|пз
|Михел Эбишер
|11
|пз
|Дан Ндой
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|06.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 1
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 0
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|16.03.2019
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|34
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|34
|70
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|34
|63
| 5
Лига Европы
|Рома
|34
|59
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|33
|57
|7
|Лацио
|34
|55
|8
|Фиорентина
|33
|50
|9
|Наполи
|34
|50
|10
|Торино
|34
|46
|11
|Монца
|34
|44
|12
|Дженоа
|34
|42
|13
|Лечче
|34
|36
|14
|Кальяри
|34
|32
|15
|Фрозиноне
|34
|31
|16
|Верона
|34
|31
|17
|Эмполи
|34
|31
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|34
|29
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|34
|26
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15