Алмере Сити - Херенвен 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
03 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Херенвен, которое состоится 03 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Херенвен
Херенвен
|18
|вр
|Самуэль Шахин-Радлингер
|25
|зщ
|Кристофер Маменги
|22
|зщ
|Тео Барбе
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|39
|пз
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|6
|пз
|Альваро Пенья
|17
|пз
|Корнелиус Хансен
|19
|нп
|Йоанн Катлин
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
|13
|вр
|Микки ван дер Харт
|15
|зщ
|Хуссейн Али
|4
|зщ
|Свен ван Бэк
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|7
|зщ
|Матс Кёлерт
|33
|пз
|Том Хайе
|19
|пз
|Симон Ольссон
|24
|пз
|Патрик Волемарк
|26
|пз
|Anas Tahiri
|17
|нп
|Че Нуннели
|11
|нп
|Пелле ван Амерсфоорт
Главные тренеры
|Алекс Пастор
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|01.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 0
|24.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 3
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 8
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 3
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|31
|84
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|31
|75
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|31
|58
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|31
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|31
|47
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|31
|46
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|31
|43
|9
|Гоу Эхед Иглс
|31
|42
|10
|Херенвен
|31
|36
|11
|ПЕК Зволле
|31
|35
|12
|Фортуна
|31
|35
|13
|Алмере Сити
|31
|33
|14
|Хераклес
|31
|32
|15
|Эксельсиор
|31
|26
|16
|Валвейк
|31
|25
| 17
Зона вылета
|Волендам
|31
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|31
|2