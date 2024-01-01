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Алмере Сити - Херенвен 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
03 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Алмере Сити
Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Херенвен, которое состоится 03 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Херенвен
Херенвен
18 Австрия вр Самуэль Шахин-Радлингер
25 Нидерланды зщ Кристофер Маменги
22 Франция зщ Тео Барбе
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
15 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
39 Нидерланды пз Jochem Ritmeester van de Kamp
28 Нидерланды пз Стейе Ресинк
6 Испания пз Альваро Пенья
17 Норвегия пз Корнелиус Хансен
19 Франция нп Йоанн Катлин
27 Нидерланды нп Rajiv van La Parra
13 Нидерланды вр Микки ван дер Харт
15 Швеция зщ Хуссейн Али
4 Нидерланды зщ Свен ван Бэк
5 Польша зщ Павел Бохневич
7 Германия зщ Матс Кёлерт
33 Нидерланды пз Том Хайе
19 Швеция пз Симон Ольссон
24 Швеция пз Патрик Волемарк
26 Бельгия пз Anas Tahiri
17 Нидерланды нп Че Нуннели
11 Нидерланды нп Пелле ван Амерсфоорт
Главные тренеры
Нидерланды Алекс Пастор
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
01.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Херенвен3 : 0Алмере Сити
24.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 3 : 1Алмере Сити
13.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Алмере Сити2 : 3
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 1 : 1Алмере Сити
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 0 : 0Алмере Сити
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Алмере Сити1 : 1
25.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Херенвен0 : 8
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 0 : 2Херенвен
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Херенвен2 : 3
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Херенвен3 : 3
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 1 : 1Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3184
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3175
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3163
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3158
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3149
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3147
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3146
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3143
9 Гоу Эхед Иглс3142
10 Херенвен3136
11 ПЕК Зволле3135
12 Фортуна3135
13 Алмере Сити3133
14 Хераклес3132
15 Эксельсиор3126
16 Валвейк3125
17
Зона вылета
Волендам3119
18
Зона вылета
Витесс312

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