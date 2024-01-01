Лутон Таун - Эвертон 03 Мая прямая трансляция
03 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Эвертон, которое состоится 03 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Эвертон
Ливерпуль
|24
|вр
|Томас Камински
|16
|зщ
|Рис Берк
|15
|зщ
|Теден Менжи
|2
|зщ
|Гэбриел Ошо
|27
|зщ
|Даики Хасиока
|28
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|6
|пз
|Росс Баркли
|45
|пз
|Алфи Даути
|14
|пз
|Тахит Чонг
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|22
|зщ
|Бен Годфри
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|18
|пз
|Эшли Янг
|11
|пз
|Джек Харрисон
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Шон Дайч
История личных встреч
|27.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 5
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|15.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|35
|80
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|79
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|35
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|33
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|54
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|53
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|49
|9
|Челси
|33
|48
|10
|Борнмут
|35
|48
|11
|Вулверхэмптон
|35
|46
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|34
|44
|13
|Фулхэм
|35
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|40
|15
|Эвертон
|35
|36
|16
|Брентфорд
|35
|35
|17
|Ноттингем Форест
|35
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|35
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|35
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|35
|16