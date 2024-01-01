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Лутон Таун - Эвертон 03 Мая прямая трансляция

03 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Лутон Таун
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Эвертон, которое состоится 03 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Эвертон
Ливерпуль
24 Бельгия вр Томас Камински
16 Англия зщ Рис Берк
15 Англия зщ Теден Менжи
2 Англия зщ Гэбриел Ошо
27 Япония зщ Даики Хасиока
28 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
6 Англия пз Росс Баркли
45 Англия пз Алфи Даути
14 Нидерланды пз Тахит Чонг
9 Англия нп Карлтон Моррис
11 Англия нп Элайджа Адебайо
1 Англия вр Джордан Пикфорд
22 Англия зщ Бен Годфри
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
18 Англия пз Эшли Янг
11 Англия пз Джек Харрисон
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
7 Англия пз Дуайт Макнил
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Англия Шон Дайч
История личных встреч
27.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Эвертон1 : 2Лутон Таун
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Эвертон1 : 2Лутон Таун
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 1Лутон Таун
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Лутон Таун1 : 5
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 5 : 1Лутон Таун
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лутон Таун2 : 1
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур 2 : 0Лутон Таун
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Эвертон1 : 0
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон2 : 0
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Эвертон2 : 0
15.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 6 : 0Эвертон
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3580
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3479
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3575
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3567
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3360
6 Манчестер Юнайтед3454
7 Ньюкасл Юнайтед3453
8 Вест Хэм Юнайтед3549
9 Челси3348
10 Борнмут3548
11 Вулверхэмптон3546
12 Брайтон энд Хоув Альбион3444
13 Фулхэм3543
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3536
16 Брентфорд3535
17 Ноттингем Форест3526
18
Зона вылета
Лутон Таун3525
19
Зона вылета
Бёрнли3524
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3516

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