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Морейренсе - Визела 03 Мая прямая трансляция

03 Мая 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
Морейренсе
Визела

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Визела, которое состоится 03 Мая 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Визела
Визела
22 Бразилия вр Кайо Секко
2 Бразилия зщ Фабиано
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
8 Португалия пз Андре Каштру
80 Гана пз Лоуренс Офори
11 Бразилия пз Алан де Соуза
9 Экваториальная Гвинея нп Луис Нлаво
19 Португалия нп Жоау Камачу
7 Бразилия нп Матеус Баррозо
1 Швейцария вр Франческо Руберто
82 Португалия зщ Томаш Силва
4 Португалия зщ Жота Гонсалвеш
5 Бразилия зщ Андерсон
19 Украина зщ Орест Лебеденко
10 Португалия зщ Домингош Кина
90 Португалия пз Diogo Nascimento
20 Португалия пз Саму
75 ДР Конго пз Джейсон Эйнга-Локило
29 Испания нп Альберто Соро
99 Франция нп Самуэль Эссенд
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
23.12.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Визела0 : 0Морейренсе
14.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Морейренсе4 : 1Визела
08.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Визела0 : 1Морейренсе
16.10.2016 Кубок Португалии 3-й раунд Визела1 : 0Морейренсе
28.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 0 : 2Морейренсе
20.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Морейренсе0 : 1
14.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур 3 : 0Морейренсе
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе2 : 2
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 0Морейренсе
27.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Визела1 : 1
20.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 2 : 1Визела
15.04.2024 Португалия - Примейра 29-й тур Визела0 : 1
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 3 : 2Визела
31.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Визела0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3181
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3176
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3163
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3162
5 Витория Гимарайнш3160
6 Морейренсе3146
7 Арока3145
8 Фамаликан3136
9 Каза Пия3135
10 Фаренсе3134
11 Эшторил3133
12 Риу Аве3132
13 Жил Висенте3132
14 Боавишта3130
15 Эштрела3129
16 Портимоненсе3128
17
Зона вылета
Шавиш3123
18
Зона вылета
Визела3122

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