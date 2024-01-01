Морейренсе - Визела 03 Мая прямая трансляция
03 Мая 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Визела, которое состоится 03 Мая 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Визела
Визела
|22
|вр
|Кайо Секко
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|8
|пз
|Андре Каштру
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|11
|пз
|Алан де Соуза
|9
|нп
|Луис Нлаво
|19
|нп
|Жоау Камачу
|7
|нп
|Матеус Баррозо
|1
|вр
|Франческо Руберто
|82
|зщ
|Томаш Силва
|4
|зщ
|Жота Гонсалвеш
|5
|зщ
|Андерсон
|19
|зщ
|Орест Лебеденко
|10
|зщ
|Домингош Кина
|90
|пз
|Diogo Nascimento
|20
|пз
|Саму
|75
|пз
|Джейсон Эйнга-Локило
|29
|нп
|Альберто Соро
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|23.12.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|4 : 1
|08.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 1
|16.10.2016
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 0
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|15.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|31.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|31
|81
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|31
|62
|5
|Витория Гимарайнш
|31
|60
|6
|Морейренсе
|31
|46
|7
|Арока
|31
|45
|8
|Фамаликан
|31
|36
|9
|Каза Пия
|31
|35
|10
|Фаренсе
|31
|34
|11
|Эшторил
|31
|33
|12
|Риу Аве
|31
|32
|13
|Жил Висенте
|31
|32
|14
|Боавишта
|31
|30
|15
|Эштрела
|31
|29
|16
|Портимоненсе
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|31
|22