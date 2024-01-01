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Хоффенхайм - РБ Лейпциг 03 Мая прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
03 Мая 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Хоффенхайм
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - РБ Лейпциг, которое состоится 03 Мая 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 Германия вр Оливер Бауман
5 Турция зщ Озан Кабак
35 Германия зщ Тим Дрекслер
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
11 Австрия пз Флориан Гриллич
6 Германия пз Гриша Прёмель
16 Германия пз Антон Стах
29 Дания пз Роберт Сков
27 Хорватия нп Андрей Крамарич
10 Нидерланды нп Ваут Вегорст
14 Германия нп Максимилиан Байер
1 Венгрия вр Петер Гулачи
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
7 Испания пз Дани Ольмо
8 Мали пз Амаду Айдара
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
20 Нидерланды пз Хави Симонс
17 Бельгия нп Луа Опенда
30 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Марко Розе
История личных встреч
16.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур РБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур РБ Лейпциг1 : 0Хоффенхайм
01.02.2023 Кубок Германии 1/8 финала РБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
05.11.2022 Германия - Бундеслига 13-й тур Хоффенхайм1 : 3РБ Лейпциг
10.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур РБ Лейпциг3 : 0Хоффенхайм
20.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Хоффенхайм2 : 0РБ Лейпциг
16.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур РБ Лейпциг0 : 0Хоффенхайм
16.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур Хоффенхайм0 : 1РБ Лейпциг
12.06.2020 Германия - Бундеслига 31-й тур Хоффенхайм0 : 2РБ Лейпциг
07.12.2019 Германия - Бундеслига 14-й тур РБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
26.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур 3 : 2Хоффенхайм
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Хоффенхайм4 : 3
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур 4 : 1Хоффенхайм
07.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Хоффенхайм3 : 1
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 2 : 1Хоффенхайм
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур РБ Лейпциг4 : 1
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 2РБ Лейпциг
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур РБ Лейпциг3 : 0
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 1 : 4РБ Лейпциг
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур РБ Лейпциг0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3181
2
Лига чемпионов
Бавария3169
3
Лига чемпионов
Штутгарт3164
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3162
5
Лига Европы
Боруссия Д3157
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3145
7 Фрайбург3140
8 Аугсбург3139
9 Хоффенхайм3139
10 Хайденхайм3137
11 Вердер3137
12 Вольфсбург3134
13 Боруссия М3132
14 Унион3130
15 Бохум3130
16 Майнц3128
17
Зона вылета
Кёльн3123
18
Зона вылета
Дармштадт 983117

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