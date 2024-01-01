Хоффенхайм - РБ Лейпциг 03 Мая прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
03 Мая 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 32-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - РБ Лейпциг, которое состоится 03 Мая 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|35
|зщ
|Тим Дрекслер
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|16
|пз
|Антон Стах
|29
|пз
|Роберт Сков
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|7
|пз
|Дани Ольмо
|8
|пз
|Амаду Айдара
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|20
|пз
|Хави Симонс
|17
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Марко Розе
История личных встреч
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 1
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|01.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|05.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|16.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|12.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 2
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|26.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|4 : 3
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|31
|81
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|31
|64
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|62
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|31
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|31
|45
|7
|Фрайбург
|31
|40
|8
|Аугсбург
|31
|39
|9
|Хоффенхайм
|31
|39
|10
|Хайденхайм
|31
|37
|11
|Вердер
|31
|37
|12
|Вольфсбург
|31
|34
|13
|Боруссия М
|31
|32
|14
|Унион
|31
|30
|15
|Бохум
|31
|30
|16
|Майнц
|31
|28
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|31
|23
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|31
|17