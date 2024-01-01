Тулуза - Монпелье 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
03 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Монпелье, которое состоится 03 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Монпелье
Монпелье
|50
|вр
|Гийом Ресте
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|23
|зщ
|Мусса Диарра
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|7
|нп
|Закария Абухляль
|15
|нп
|Арон Дённум
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|36
|зщ
|Сильван Хефти
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|14.04.2019
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|27.10.2018
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 3
|20.01.2018
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|12.08.2017
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|02.04.2017
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|0 : 1
|30.11.2016
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|26.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|31
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|31
|56
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|31
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|31
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|31
|46
|7
|Марсель
|31
|44
|8
|Лион
|31
|44
|9
|Ренн
|31
|42
|10
|Тулуза
|31
|40
|11
|Реймс
|31
|40
|12
|Монпелье
|31
|37
|13
|Страсбург
|31
|36
|14
|Нант
|31
|32
|15
|Гавр
|31
|29
|16
|Метц
|31
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|31
|25