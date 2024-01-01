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Тулуза - Монпелье 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
03 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Тулуза
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Монпелье, которое состоится 03 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Монпелье
Монпелье
50 Франция вр Гийом Ресте
3 Дания зщ Миккель Деслер
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
23 Мали зщ Мусса Диарра
17 Чили зщ Габриэль Суасо
4 Нидерланды пз Стейн Спирингс
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
7 Марокко нп Закария Абухляль
15 Норвегия нп Арон Дённум
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
40 Франция вр Бенжамен Леком
36 Швейцария зщ Сильван Хефти
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
5 Мали зщ Модибо Саньян
3 Гвинея зщ Иссиага Силла
12 Франция пз Жордан Ферри
13 Франция пз Жорис Шотар
11 Франция пз Тежи Саванье
70 Франция пз Тангуй Кулибали
9 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
8 Нигерия нп Акор Адамс
Главные тренеры
Испания Карлес Мартинес
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Монпелье3 : 0Тулуза
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Монпелье1 : 2Тулуза
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Тулуза4 : 2Монпелье
10.11.2019 Франция - Лига 1 13-й тур Монпелье3 : 0Тулуза
14.04.2019 Франция - Лига 1 32-й тур Монпелье2 : 1Тулуза
27.10.2018 Франция - Лига 1 11-й тур Тулуза0 : 3Монпелье
20.01.2018 Франция - Лига 1 22-й тур Монпелье2 : 1Тулуза
12.08.2017 Франция - Лига 1 2-й тур Тулуза1 : 0Монпелье
02.04.2017 Франция - Лига 1 31-й тур Монпелье0 : 1Тулуза
30.11.2016 Франция - Лига 1 15-й тур Тулуза1 : 0Монпелье
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур 1 : 2Тулуза
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Тулуза2 : 2
13.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 1 : 2Тулуза
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Тулуза0 : 0
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 3Тулуза
26.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Монпелье1 : 1
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур 1 : 2Монпелье
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур 1 : 1Монпелье
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Монпелье2 : 0
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур 0 : 2Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3158
3
Лига чемпионов
Брест3156
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3155
5
Лига Европы
Ницца3151
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3146
7 Марсель3144
8 Лион3144
9 Ренн3142
10 Тулуза3140
11 Реймс3140
12 Монпелье3137
13 Страсбург3136
14 Нант3132
15 Гавр3129
16 Метц3129
17
Зона вылета
Лорьян3126
18
Зона вылета
Клермон3125

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