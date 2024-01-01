Фортуна - Гоу Эхед Иглс 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
03 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 03 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|24
|зщ
|Nathangelo Markelo
|3
|зщ
|Садик Фофана
|14
|зщ
|Родриго Гут
|2
|зщ
|Симен Вут
|35
|зщ
|Митчелл Дейкс
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
|6
|пз
|Дерой Дуарте
|10
|пз
|Ален Халилович
|7
|пз
|Иньиго Кордоба
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|15
|зщ
|Dean James
|8
|пз
|Эверт Линторст
|20
|пз
|Ксандер Бломме
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|18
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|29
|пз
|Якоб Бреум
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Хулио Веласкес
|Данни Бёйс
|Рене Хаке
История личных встреч
|22.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|07.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|24.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 3
|06.04.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 1
|24.11.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 1
|24.10.2017
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 2
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 0
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|31
|84
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|31
|75
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|31
|63
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|31
|58
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|31
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|31
|47
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|31
|46
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|31
|43
|9
|Гоу Эхед Иглс
|31
|42
|10
|Херенвен
|31
|36
|11
|ПЕК Зволле
|31
|35
|12
|Фортуна
|31
|35
|13
|Алмере Сити
|31
|33
|14
|Хераклес
|31
|32
|15
|Эксельсиор
|31
|26
|16
|Валвейк
|31
|25
| 17
Зона вылета
|Волендам
|31
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|31
|2