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Фортуна - Гоу Эхед Иглс 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
03 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Фортуна
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 03 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Нидерланды вр Luuk Koopmans
24 Нидерланды зщ Nathangelo Markelo
3 Германия зщ Садик Фофана
14 Бразилия зщ Родриго Гут
2 Бельгия зщ Симен Вут
35 Нидерланды зщ Митчелл Дейкс
21 Нидерланды пз Джастин Лонвейк
6 Кабо-Верде пз Дерой Дуарте
10 Хорватия пз Ален Халилович
7 Испания пз Иньиго Кордоба
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
1 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
15 Нидерланды зщ Dean James
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
20 Бельгия пз Ксандер Бломме
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
18 Исландия пз Виллюм-Тор Виллюмссон
29 Дания пз Якоб Бреум
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Испания Хулио Веласкес
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
22.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Фортуна
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 0Фортуна
07.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Фортуна0 : 2Гоу Эхед Иглс
24.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фортуна1 : 0Гоу Эхед Иглс
31.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 3Фортуна
06.04.2018 Нидерланды - Первый дивизион 34-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Фортуна
24.11.2017 Нидерланды - Первый дивизион 14-й тур Фортуна2 : 1Гоу Эхед Иглс
24.10.2017 Кубок Нидерландов 2-й раунд Фортуна3 : 0Гоу Эхед Иглс
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 3 : 2Фортуна
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фортуна0 : 1
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 2 : 0Фортуна
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Фортуна1 : 1
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 4 : 0Фортуна
25.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 2 : 1Гоу Эхед Иглс
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 1 : 1Гоу Эхед Иглс
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3184
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3175
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3163
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3158
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3149
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3147
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3146
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3143
9 Гоу Эхед Иглс3142
10 Херенвен3136
11 ПЕК Зволле3135
12 Фортуна3135
13 Алмере Сити3133
14 Хераклес3132
15 Эксельсиор3126
16 Валвейк3125
17
Зона вылета
Волендам3119
18
Зона вылета
Витесс312

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