БАТЭ - Ислочь 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
03 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Ислочь, которое состоится 03 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|20.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|18.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|23.05.2021
|Кубок Беларуси
|Финал
|2 : 1
|25.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 4
|18.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|31.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|03.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 4
|26.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 3
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 3
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|6
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|7
|15
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|7
|13
|4
|Торпедо-БелАЗ
|6
|13
|5
|Динамо-Брест
|6
|12
|6
|Витебск
|7
|11
|7
|Арсенал
|6
|8
|8
|Гомель
|6
|8
|9
|Ислочь
|6
|8
|10
|Днепр М
|7
|6
|11
|Сморгонь
|7
|6
|12
|Нафтан
|6
|5
|13
|БАТЭ
|6
|5
|14
|Слуцк
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Минск
|6
|2
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|7
|-16