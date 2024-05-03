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БАТЭ - Ислочь 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
03 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
БАТЭ
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Ислочь, которое состоится 03 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Ислочь
Минский район
История личных встреч
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур БАТЭ1 : 2Ислочь
20.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Ислочь1 : 1БАТЭ
20.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Ислочь0 : 0БАТЭ
18.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ0 : 1Ислочь
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур БАТЭ2 : 2Ислочь
23.05.2021 Кубок Беларуси Финал БАТЭ2 : 1Ислочь
25.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь1 : 4БАТЭ
18.10.2020 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Ислочь2 : 2БАТЭ
31.05.2020 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ1 : 0Ислочь
03.11.2019 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ2 : 4Ислочь
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0БАТЭ
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ1 : 1
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 2 : 0БАТЭ
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур БАТЭ1 : 3
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 0 : 0БАТЭ
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 3Ислочь
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Ислочь1 : 0
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Ислочь0 : 2
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 2 : 1Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь616
2
Квалификация Лиги конференций
Неман715
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн713
4 Торпедо-БелАЗ613
5 Динамо-Брест612
6 Витебск711
7 Арсенал68
8 Гомель68
9 Ислочь68
10 Днепр М76
11 Сморгонь76
12 Нафтан65
13 БАТЭ65
14 Слуцк64
15
Зона вылета
Минск62
16
Зона вылета
Шахтёр С7-16

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